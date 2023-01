DIRETTA BOURG EN BRESSE VENEZIA/ Video streaming tv: le parole di Walter De Raffaele

DIRETTA BOURG EN BRESSE VENEZIA: PARLA DE RAFFAELE

Mentre si avvicina la diretta di Bourg en Bresse Venezia, possiamo fare un passo indietro alla scorsa settimana per rileggere le dichiarazioni del coach dell’Umana Reyer, Walter De Raffaele, che in sala stampa al Taliercio aveva commentato il successo sul ratiopharm Ulm per aprire nel migliore dei modi il girone di ritorno della Eurocup: “E’ una vittoria importante contro un’ottima squadra che ha sempre combattuto contro tutti in un girone difficile e molto equilibrato.

Diretta/ Virtus Bologna Venezia (risultato finale 79-78): la vince Milos Teodosic!

Importante perché abbiamo fatto una prestazione molto solida in difesa, con attenzione e questo ci ha poi permesso di distenderci in attacco trovando tante soluzioni facili coinvolgendo tutti i giocatori”. Coach Walter De Raffaele poi aveva aggiunto anche altri elementi alla sua analisi: “Sima non ha giocato perché sta male ed ha saltato gli ultimi allenamenti, ed era in panchina ad onor di firma. sono stati 40′ molto attenti sulla gara e le caratteristiche degli avversari, oltre ai piccoli particolari che hanno fatto molta differenza poi in attacco”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Diretta/ Venezia Ulm (risultato finale 89-69): Reyer in scioltezza!

BOURG EN BRESSE VENEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Bourg en Bresse Venezia sarà fornita agli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, inoltre sarà a disposizione anche una tripla diretta streaming video per Bourg en Bresse Venezia, che sarà infatti fornita sia da Sky Go sempre per gli abbonati Sky, ma pure da Eleven Sports per i propri abbonati ed infine anche tramite il sito Internet euroleague.

BOURG EN BRESSE VENEZIA: CONTRO LA RIVELAZIONE!

Bourg en Bresse Venezia, in diretta dall’Ekinox della città di Bourg en Bresse, in Francia, si gioca alle ore 19.30 di questa sera, martedì 17 gennaio 2023, per l’undicesima giornata del girone A di Eurocup 2022-2023, secondo turno del girone di ritorno della stagione regolare della manifestazione. La diretta di Bourg en Bresse Venezia avrà il fascino di una sfida ai vertici della classifica del raggruppamento, perché i padroni di casa francesi del Mincidelice JL Bourg en Bresse sono la capolista solitaria del girone con sette vittorie e tre sconfitte, mentre la Umana Reyer Venezia fa parte del gruppetto delle più immediate inseguitrici, che vantano un bilancio di sei vittorie e quattro sconfitte.

Diretta/ Venezia Verona (risultato finale 80-57): la Reyer domina e vince con Parks!

Avvicinandoci alla sfida tra i francesi e la Reyer, dobbiamo ricordare che la Eurocup ha conservato il format (francamente discutibile) della scorsa stagione, una lunghissima stagione regolare che prevede due gironi da dieci squadre ciascuno, dunque ben 18 partite per operare una selezione davvero minima, dal momento che solo le ultime due di ciascun gruppo saranno eliminate, mentre le prime otto passeranno agli ottavi di finale, da dove cominceranno le sfide secche della eliminazione diretta, tutte in partite singole. Il girone di Venezia è talmente incerto che ancora non si può dare per certo nemmeno un posto fra le prime otto: vincere però sarebbe un passo avanti fondamentale verso il vertice, che risposte ci darà la diretta di Bourg en Bresse Venezia?

DIRETTA BOURG EN BRESSE VENEZIA: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Bourg en Bresse Venezia, dobbiamo parlare del cammino avuto finora nella Eurocup 2022-2023 dalla Umana Reyer Venezia, che come già accennato sta facendo piuttosto bene grazie a sei vittorie a fronte di quattro sconfitte, ma in un girone così combattuto è ancora presto per sbilanciarsi in previsioni. Si può chiudere al primo posto così come rischiare di restare fuori dalle otto, Venezia comunque è in forma, come ha dimostrato con il bel +20 (89-69) rifilato a Ulm settimana scorsa, successo prezioso perché prima di Natale erano invece arrivate due sconfitte consecutive che avevano interrotto una striscia comunque di livello assoluto, con cinque successi consecutivi per la Reyer.

Il Mincidelice JL Bourg en Bresse è invece la capolista e fu già capace di vincere a Venezia per 73-79 nel match d’andata disputato tre mesi fa, però ha perso due delle ultime tre partite, compreso uno scivolone casalingo contro l’Olimpia Lubiana, che è il fanalino di coda del gruppo. Questo ci insegna che si tratta di un gruppo davvero aperto ad ogni esito e mai banale in nessun incontro: ci aspettiamo allora una serata all’insegna del grande basket e naturalmente speriamo che la diretta di Bourg en Bresse Venezia possa sorridere agli ospiti italiani…











© RIPRODUZIONE RISERVATA