DIRETTA BOURG EN BRESSE VENEZIA: OBIETTIVO AGGANCIO IN CLASSIFICA

Ci si giocherà molto con la diretta Bourg en Bresse Venezia, partita che sarà valida per la dodicesima giornata del girone B della Eurocup: l’appuntamento con la palla a due sarà alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 18 dicembre 2024, presso l’Ekinox, impianto naturalmente della omonima città francese. In effetti basta dare uno sguardo alla classifica per capire l’importanza della diretta Bourg en Bresse Venezia: i transalpini hanno sei vittorie e cinque sconfitte, la Umana Reyer Venezia invece è 5-6 e cercherà il colpaccio che garantirebbe l’aggancio ai rivali di giornata.

Siamo allora di fronte a un bivio: una vittoria esterna spalancherebbe a Venezia prospettive davvero interessanti, ma d’altro canto uno scivolone metterebbe ben due vittorie di vantaggio per il Cosea JL Bourg en Bresse in un gruppo parecchio equilibrato. Entrando in questa giornata c’erano infatti ben tre squadre a quota 6-5, tra le quali i francesi: sarebbero tutte qualificate, ma proprio con Venezia nei panni dell’inseguitrice più pericolosa, con una sola vittoria in meno. Saranno quindi in tanti a seguire con attenzione la diretta Bourg en Bresse Venezia…

BOURG EN BRESSE VENEZIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ipotizzando che saranno pochi i tifosi della Reyer a seguire questa trasferta dal vivo, possiamo dire che l’appuntamento con la diretta Bourg en Bresse Venezia in tv sarà come sempre garantito tramite l’abbonamento alla televisione satellitare, dal momento che la Eurocup è visibile sui canali di Sky Sport. In alternativa ci sono le possibilità per la diretta Bourg en Bresse Venezia in streaming video, grazie all’applicazione Sky Go oppure anche su Now Tv e DAZN, ma sempre riservata a chi ha un abbonamento.

DIRETTA BOURG EN BRESSE VENEZIA: ALTI E BASSI PER LA REYER IN EUROCUP

Si arriverà stasera a due terzi del cammino nella stagione regolare e di conseguenza è normale che la diretta Bourg en Bresse Venezia abbia un peso notevole nella Eurocup della Reyer, che finora non ha sfigurato ma ha certamente fatto fatica. Un dato curioso è quello relativo alle trasferte: i primi quattro viaggi erano terminati con altrettante sconfitte, poi però Venezia si è rilanciata molto bene vincendo sui campi di Lietkabelis e Aris Salonicco. Purtroppo però in seguito c’è stata la frenata casalinga, sotto forma di ko al Taliercio settimana scorsa contro l’Olimpia Lubiana.

Una vittoria avrebbe dato un volto diverso alla situazione di Venezia, che invece si è di nuovo complicata la vita: a questo punto servirebbe il tris consecutivo in trasferta, magari facendo affidamento sul fatto che Bourg en Bresse è una di quelle squadre per le quali casa o trasferta non cambia molto, con le sei vittorie finora equamente suddivise. Nelle ultime quattro i francesi ne hanno vinta solamente una, quindi forse si può anche sperare in un periodo non eccezionale, ma naturalmente la risposta arriverà dal campo con la diretta Bourg en Bresse Venezia…