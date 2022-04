DIRETTA BOURG EN BRESSE VIRTUS BOLOGNA/ Video streaming tv: missione terzo posto!

DIRETTA BOURG EN BRESSE VIRTUS BOLOGNA: LA SITUAZIONE NEL GIRONE

Come detto, la diretta di Bourg en Bresse Virtus Bologna potrebbe presentarci una Segafredo al terzo posto nel gruppo B di Eurocup: attualmente le V nere occupano la quarta piazza con 10 vittorie e 7 sconfitte, lo stesso record dell’Olimpia Lubiana rispetto alla quale però hanno una peggiore differenza canestri nella doppia sfida diretta, avendo perso male il match di ritorno dopo la vittoria esterna dell’andata. Proprio gli incroci con le big sono il cruccio delle V nere: 1-1 contro gli sloveni ma appunto svantaggio per i punti, poi 0-2 contro Valencia (11-6) e Buducnost (9-8).

Il fatto di aver perso due volte contro Valencia impedirà alla VIrtus Bologna di inerpicarsi fino al secondo posto nella classifica del gruppo B; per contro il Buducnost potrebbe ancora prendersi la quinta posizione, sarebbe così qualora la Segafredo dovesse perdere questa sera e i montenegrini vincere sul campo del Bursaspor, che vuole la sesta piazza a scapito della stessa squadra di Podgorica. Lo scenario più probabile per la Virtus Bologna è comunque il quarto posto: l’Olimpia Lubiana andrebbe scavalcata per arrivare in terza posizione, ma gioca (in trasferta) contro il Promitheas ultimo e ampiamente eliminato. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BOURG EN BRESSE VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROCUP

La diretta tv di Bourg en Bresse Virtus Bologna sarà trasmessa su Sky Sport Arena: gli abbonati alla televisione satellitare avranno questo appuntamento riservato al numero 204 del loro decoder, e in assenza di un televisore potranno rivolgersi all’applicazione Sky Go per la visione in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale della Eurocup, su www.euroleaguebasketball.net/eurocup, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

BOURG EN BRESSE VIRTUS BOLOGNA: PER IL TERZO POSTO!

Bourg en Bresse Virtus Bologna è in diretta dall’Ekinox, con palla a due alle ore 20:00 di martedì 5 aprile: il match è valido per la 18^ giornata nel gruppo B di basket Eurocup 2021-2022, e finalmente questa sera si conclude una regular season che è stata storica, visto che per la prima volta si è disputata in maniera così lunga. Di fatto ECA ha deciso di riunire le due fasi a gironi in una sola; la vittoria che la Segafredo ha timbrato contro Gran Canaria ha permesso di blindare almeno il quinto posto in classifica, ma il rischio concreto è quello di non avere il fattore campo nel match degli ottavi che, ricordiamo, sarà in gara secca.

Non bisognerà sbagliare contro Bourg en Bresse, squadra che già settimana scorsa è stata eliminata dal torneo: i francesi hanno vinto 6 partite, e per la doppia sfida diretta contro Ulm non possono più timbrare l’ottava posizione nella classifica del girone. Avversario dunque abbordabile per le V nere, ma comunque da non sottovalutare proprio per non compromettere tutto con una sconfitta; vedremo quello che succederà tra poco nella diretta di Bourg en Bresse Virtus Bologna, mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione sui temi principali che usciranno da questo importante match dell’Ekinox.

DIRETTA BOURG EN BRESSE VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Bourg en Bresse Virtus Bologna possiamo dire che la Segafredo arriva alla trasferta francese con il vento in poppa: in campionato la squadra di Sergio Scariolo ha vinto a Trieste e, approfittando della sconfitta di Milano contro Sassari, si è presa il primo posto solitario in classifica, avendo ora le ultime giornate della stagione regolare per blindarlo e avere il fattore campo anche nell’eventuale finale scudetto. La regular season di Eurocup si conclude questa sera: non possiamo fare troppi paragoni con il passato visto che la nuova formula prevedeva per la prima volta un girone da 10 squadre, possiamo però dire che rispetto all’anno scorso la Virtus Bologna ha giocato una fase più “accorta”, perché arrivare in semifinale avendo sempre vinto non era bastato per garantirsi la qualificazione all’Eurolega e dunque ora l’approccio è stato diverso.

Del resto lo richiedeva la stessa struttura della competizione, che così organizzata lasciava maggiore spazio a qualche rallentamento; forse le V nere ne hanno avuti troppi e infatti adesso rischiano di finire addirittura al quinto posto nella classifica del gruppo B, ma per contro possiamo anche aggiungere che vincendo la Virtus Bologna potrebbe trovarsi in terza posizione, cambiando il suo scenario. Dunque la diretta di Bourg en Bresse Virtus Bologna non sarà una partita inutile o scontata, andrà affrontata nel giusto modo per evitare brutte sorprese e noi tra poche ore scopriremo come andranno le cose all’Ekinox, si tratta soltanto di aspettare la palla a due…











