Diretta Virtus Bologna Bourg en Bresse/ Streaming video tv: torna la Eurocup!

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BOURG EN BRESSE: SEGAFREDO FAVORITA

Virtus Bologna Bourg en Bresse è in diretta dalla Segafredo Arena, alle ore 20:30 di mercoledì 12 gennaio: riprende anche qui la Eurocup 2021-2022, nel gruppo B le V nere continuano a inseguire un primo posto che è stato perso prima della sosta, a causa della netta sconfitta contro Gran Canaria. Adesso la squadra di Sergio Scariolo è terza in classifica, a una partita di distanza dagli spagnoli e dal Buducnost; chiaramente la qualificazione agli ottavi non dovrebbe essere in discussione, ma serviranno risposte in questa competizione al netto della vittoria ottenuta a Reggio Emilia domenica, in campionato.

Diretta Partizan Trento/ Streaming video tv: testa-coda ostico per l'Aquila (Eurocup)

La Virtus Bologna infatti ha già perso alcune grandi partite quest’anno; ricordiamo anche quella del Mediolanum Forum nonostante la rimonta targata Belinelli, e adesso la squadra dovrà anche fare a meno di Milos Teodosic almeno fino al termine del mese. Vedremo dunque come andranno le cose nella diretta di Virtus Bologna Bourg en Bresse, una partita che comunque vede la Segafredo partire favorita e della quale, aspettandone la palla a due, possiamo iniziare a evidenziare gli aspetti salienti.

DIRETTA/ Trento Amburgo (risultato finale 90-99): 7° ko e ultimo posto in EuroCup

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BOURG EN BRESSE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Bourg en Bresse sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare, dunque si tratta di una visione riservata agli abbonati: in questa stagione la Eurocup è tornata su Sky con le partite delle tre squadre italiane, di conseguenza i clienti potranno accedere al loro decoder per le immagini del match, avendo anche l’alternativa della diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go, che come sempre non comporta costi aggiuntivi.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BOURG EN BRESSE: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Virtus Bologna Bourg en Bresse ci presenta una partita che le V nere affrontano contro una squadra che negli ultimi anni di Eurocup abbiamo imparato a conoscere, anche perché ha incrociato il cammino delle italiane; tra l’altro lo scorso ottobre i francesi hanno ospitato Venezia e sono usciti sconfitti dal match. Una squadra che dovrà costruire turno dopo turno la qualificazione agli ottavi; come detto non è il caso della Virtus Bologna o non dovrebbe esserlo, ma anche la Segafredo farà bene a non sottovalutare l’impegno.

Diretta/ Gran Canaria Virtus Bologna (risultato finale 100-80): Vu Nere sconfitte!

La squadra di Scariolo ha approcciato la stagione in maniera meno “frenetica” rispetto all’anno scorso, quando in Eurocup era arrivata in semifinale imbattuta; i risultati stanno comunque arrivando, ma bisognerà stare attenti a non tirare troppo la corda perché il livello della competizione è molto alto, e perdere posizioni in classifica potrebbe generare un incrocio terribile negli ottavi – che sono in gara secca – dunque attenzione a quello che succederà nella diretta di Virtus Bologna Bourg en Bresse che si giocherà tra poco.



© RIPRODUZIONE RISERVATA