Diretta Virtus Bologna Gran Canaria/ Streaming video tv: test ostico (Eurocup)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA GRAN CANARIA: GRANDE PARTITA!

Virtus Bologna Gran Canaria, in diretta dalla Virtus Segafredo Arena del capoluogo emiliano, si giocherà con palla a due alle ore 20.30 di questa sera, martedì 29 marzo 2022, per la diciassettesima e penultima giornata del girone B della stagione regolare della Eurocup di basket 2021-2022. Uno sguardo alla classifica ci dice subito che la diretta di Virtus Bologna Gran Canaria sarà un esame molto impegnativo per i campioni d’Italia in carica, dal momento che Gran Canaria è capolista in classifica con 12 vittorie a fronte di 4 sconfitte nelle prime sedici giornate.

Esame di spagnolo ostico per la Virtus Bologna che quest’anno in Eurocup non sta particolarmente brillando e vanta un bilancio di 9 vittorie a fronte di 7 sconfitte, appena oltre il 50% di successi. Non è un dramma, perché passano ben otto squadre su dieci, però naturalmente piazzarsi il più in alto possibile eviterebbe un incrocio pericoloso con le big dell’altro girone quando comincerà finalmente la fase ad eliminazione diretta. L’obiettivo potrebbe essere quello di entrare fra le prime quattro, per avere anche il fattore campo a favore. Una vittoria contro la capolista sarebbe naturalmente un enorme passo avanti in tal senso: cosa succederà in Virtus Bologna Gran Canaria?

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA GRAN CANARIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Gran Canaria sarà garantita sul canale Sky Sport Arena, numero 204 della piattaforma satellitare riservata agli abbonati, che avranno così a disposizione anche la diretta streaming video di Virtus Bologna Gran Canaria, che sarà disponibile tramite il noto servizio Sky Go con sito o app.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA GRAN CANARIA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Virtus Bologna Gran Canaria, la netta vittoria di settimana scorsa sul campo dei greci del Promitheas Patrasso ha rilanciato la squadra di coach Sergio Scariolo, che però quest’anno in Eurocup non sta brillando in modo particolare. Forse pesa il ricordo dell’anno scorso, quando la Virtus Bologna stabilì una serie impressionante di vittorie consecutive, spezzata però sul più bello da una amara eliminazione con conseguente stop al sogno di accedere all’Eurolega.

Nel frattempo è cambiata la formula della Eurocup: la stagione regolare è diventata molto più lunga, affrontarla come l’anno scorso avrebbe comportato un enorme dispendio di energie fisiche e mentali. Detto questo, è altrettanto vero che un piazzamento modesto potrebbe portare a un abbinamento pericoloso: meglio allora rialzare la testa, anche perché c’è da cancellare il ricordo della brutta sconfitta contro l’Olimpia Lubiana nella precedente partita casalinga. Toccherà quindi vincere contro la capolista Gran Canaria per rilanciare la corsa verso un posto nelle prime quattro…











