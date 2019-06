Diretta Brasile Paraguay/ Streaming video DAZN: Seleçao favorita (Copa America)

Brasile Paraguay, che sarà diretta dall’arbitro cileno Roberto Tobar, si gioca all’Arena Gremio di Porto Alegre, nella mattina italiana di venerdì 28 giugno: squadre in campo alle ore 2:30 per dare il via ai quarti di finale della Copa America 2019. La nazionale verdeoro non ha deluso le aspettative nella prima fase, vincendo il girone senza troppi sussulti e con cinque gol rifilati al Perù nell’ultima partita; la Seleçao di Tite viaggia spedita verso il titolo che è naturalmente l’unico obiettivo possibile, anche per dimenticare le ultime delusioni mondiali e ripartire di slancio. Il Paraguay ha avuto anni complessi ma sta provando a rilanciarsi: nella prima fase ha faticato tantissimo ma, strappando un pareggio all’Argentina e al Qatar, è riuscita a entrare nel gruppo delle migliori terze per il rotto della cuffia. Sulla carta una partita senza storia, ma in gara secca potrebbe succedere di tutto; aspettiamo allora la diretta di Brasile Paraguay e nel frattempo proviamo a valutare in che modo le due nazionali potrebbero essere schierate sul terreno di gioco, leggendo le probabili formazioni.

Come sappiamo, non è prevista una diretta tv di Brasile Paraguay: la Copa America 2019 è un’esclusiva della piattaforma DAZN e dunque saranno solo gli abbonati al servizio che potranno avvalersi delle immagini in diretta streaming video, attivando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, avendo una smart tv con connessione a internet, si potrà seguire questa sfida anche sul televisore, installandovi direttamente l’applicazione.

Per Brasile Paraguay, Tite dovrebbe puntare sugli stessi undici: lo schema dunque sarà un 4-2-3-1 con Thiago Silva e Marquinhos davanti ad Alisson, mentre sulle fasce arriverà la spinta di Dani Alves e Filipe Luis che di fatto sono degli esterni avanzati a tutta fascia. Arthur Melo si occuperà della cabina di regia con Casemiro che invece fungerà da frangiflutti davanti alla difesa; la grande fantasia è garantita davanti da Gabriel Jesus, favorito su Everton, e Willian che dovrebbe riprendersi il posto sulla fascia, Coutinho agirà in appoggio alla prima punta Firmino. Il Paraguay di Eduardo Berizzo va in campo con modulo speculare: Piris e Arzamendia sulle fasce, Gustavo Gomez e Junior Alonso in difesa a protezione di Roberto Fernandez mentre in mezzo al campo dovrebbero esserci ancora una volta Richard Sanchez e Rodrigo Rojas. Davanti invece ci si affida soprattutto al talento di Derlis Gonzalez, che agirà largo a destra con Matias Rojas dall’altra parte; Almiron sarà invece l’uomo incaricato di fornire palloni giocabili a Cardozo, che rimane favorito sull’attaccante del Bologna Santander.

L’agenzia di scommesse Snai ha fornito le quote per scommettere su Brasile Paraguay, e si tratta di valori netti a favore della Seleçao: non solo il segno 1 per la sua vittoria che porta in dote 1,16 volte la somma giocata, anche l’eventualità del successo della Rojiblanca che vale addirittura 20,00 volte quello che avrete deciso di mettere sul piatto. Per il pareggio, regolato dal segno X e che porterebbe ai tempi supplementari, andreste a guadagnare un corrispettivo di 7,00 volte la giocata.



