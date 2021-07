Diretta Brasile Cile/ Streaming video tv: verdeoro favoriti (Copa America 2021)

DIRETTA BRASILE CILE: SFIDA OSTICA PER I BRASILIANI

Brasile Cile, in diretta dallo Stadio olimpico Nilton Santos di Rio de Janeiro, si gioca alle ore 2.00 italiane della notte fra venerdì 2 e sabato 3 luglio per i quarti di finale della Copa America 2021. Siamo dunque ormai alla fase ad eliminazione diretta, certamente con i verdeoro favoriti per il passaggio del turno, che sarà sancito da tempi supplementari ed eventuali calci di rigore in caso di parità al termine dei tempi regolamentari. La diretta di Brasile Cile dovrebbe dunque vedere favoriti i padroni di casa, che hanno dominato il proprio girone vincendo le prime tre partite e cogliendo infine un pareggio con l’Ecuador a primato già acquisito. Una marcia finora praticamente perfetta per gli uomini di Tite, mentre il Cile è stato appena quarto nell’altro girone, con 5 punti in quattro partite giocate, un buon inizio con il pareggio contro l’Argentina e la vittoria sulla Bolivia, ma poi un calo che preoccupa in vista del big-match di stanotte. Brasile Cile ha un favorito d’obbligo: ci riserverà sorprese?

DIRETTA BRASILE CILE STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Brasile Cile sarà garantita in esclusiva per gli abbonati Sky Sport sul canale Sky Sport Serie A, che in queste settimane è diventato invece la “casa” della Copa America 2021. Di conseguenza, possiamo annotare che sarà riservata agli abbonati Sky anche la diretta streaming video, fornita come di consueto tramite il servizio Sky Go. La Copa America però in streaming è visibile anche su Eleven Sports.

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE CILE

Ecco quelle che potrebbero essere le probabili formazioni di Brasile Cile. I verdeoro di Tite si ripresenteranno con la formazione migliore dopo l’ampio turnover effettuato nell’ultima giornata del girone. Modulo 4-2-3-1 dunque con Alisson in porta; davanti a lui difesa a quattro con Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Sandro da destra a sinistra, anche perché Renan Lodi si è fatto male contro l’Ecuador ed è in forte dubbio; Casemiro e Fred in mediana, infine il reparto offensivo con Gabriel Jesus, Neymar e Richarlison alle spalle di Firmino prima punta. Dubbio tattico invece nel Cile: Lasarte si schiererà con un offensivo 4-3-3 oppure preferirà coprirsi e aggiungere un centrocampista al posto di un attaccante? Rischia Meneses, che potrebbe partire dalla panchina per far spazio ad Alarcon con Pulgar e Aranguiz, con Vidal trequartista. Out l’infortunato Maripan: in difesa con Isla, Medel e Mena giocherà Roco per completare il quartetto davanti a Bravo. In attacco ci aspettiamo la coppia formata da Edu Vargas e Brereton.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo al pronostico di Brasile Cile in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Nettamente favoriti i padroni di casa, il segno 1 è quotato a 1,38 mentre poi si sale a quota 4,50 in caso di pareggio sul segno X, infine un successo del Cile varrebbe ben 8,25 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 2.



