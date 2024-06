DIRETTA/ Brasile Costa Rica (risultato finale 0-0): la Seleçao non sfonda! (Copa America 2024, 25 giugno)

DIRETTA BRASILE COSTA RICA (RISULTATO FINALE 0-0): PAREGGIO DELUDENTE

Brasile Costa Rica 0-0: l’esordio della Seleçao in Copa America 2024 delude le aspettative, nella prima partita del girone arriva uno 0-0 che impone già alla nazionale di Dorival Junior di no n sbagliare contro il Paraguay per evitare guai peggiori. Il Brasile a dire il vero un gol lo segnerebbe, alla mezz’ora del primo tempo, ma il tap-in di Marquinhos viene annullato perché Rodrygo, autore dell’assist, è in fuorigioco. La Seleçao, partita con un tridente nel quale Raphinha accompagna Vinicius Junior e lo stesso Rodrygo, non sfonda: quest’ultimo ha una buona occasione ma non la sfrutta, certamente la chance migliore capita a Paquetà che con il mancino centra il palo.

Il Brasile ci prova anche nel secondo tempo, facendo entrare Endrick e Savio, ma non riesce a superare Sequeira che si deve superare solo quando Alfaro, da due metri, rischia di infilare la porta del Costa Rica con il più classico degli autogol. Nel finale anche Bruno Guimaraes ha una palla per segnare da ottima posizione, ma non trova la porta: il Brasile sperava in un esordio ben diverso in Copa America 2024 ma il Costa Rica ha retto la pressione della Seleçao, dunque adesso per i verdeoro inizia un torneo già diverso rispetto alle attese e nel quale bisognerà soffrire fin dalla seconda partita del girone. (agg. di Claudio Franceschini)

BRASILE COSTA RICA: ECCO IL DEBUTTO VERDEORO!

La diretta di Brasile Costa Rica terrà compagnia ai nottambuli appassionati di calcio, che alle ore 3.00 di notte di martedì 25 giugno non vorranno perdersi, nonostante l’orario scomodissimo, il debutto della Selecao nella Copa America 2024, per la precisione nel girone D. Sarà ancora lunedì presso il SoFi Stadium di Inglewood, a Los Angeles, teatro di una sfida logicamente difficilissima se vista con gli occhi del Costa Rica, nazionale sempre di discreto livello ma che evidentemente non può avere le stesse ambizioni dei verdeoro nella seconda edizione della Copa America negli Usa dopo quella del 2016, che è anche l’unico precedente con 16 nazioni partecipanti.

Reso merito alla Nazionale centro-americana, è chiaro che tutti i riflettori saranno puntati sull’esordio del Brasile, che ha la chiara missione di “vendicarsi” della sconfitta di tre anni fa contro gli storici rivali dell’Argentina, campioni in carica grazie al trionfo a Rio de Janeiro (dolore aggiuntivo per i brasiliani) prima di vincere anche il Mondiale. Chiaramente in Brasile adesso l’obiettivo è tornare ad essere i campioni almeno a livello continentale, la missione è chiara ed è altrettanto chiaro che sarebbe meglio evitare di complicarsi la vita già al debutto nella fase a gironi: tutto andrà come previsto nella diretta di Brasile Costa Rica?

BRASILE COSTA RICA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Gli orari sono evidentemente un problema per seguire la Copa America 2024, ma la diretta tv di Brasile Costa Rica sarà comunque trasmessa in Italia e per di più in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando, emittente che fornirà tramite sito e app pure la diretta streaming video, disponibile in verità anche sulla piattaforma Mola Tv, ma su abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE COSTA RICA

Parliamo un po’ naturalmente anche delle probabili formazioni per la diretta di Brasile Costa Rica. Il c.t. verdeoro è Dorival Junior e dovrebbe affidarsi al modulo 4-2-3-1 con Allison in porta, protetto dalla difesa a quattro che da destra a sinistra come titolari dovrebbe prevedere Danilo, Marquinhos, Gabriel e Wendell; i due mediani, cerniera fra l’interdizione e la costruzione offensiva, dovrebbero invece essere Bruno Guimaraes e Douglas Luiz; infine ci aspettiamo Paquetà, Raphinha e Rodrygo come titolari sulla linea della trequarti da destra a sinistra, alle spalle del centravanti che sarà naturalmente Vinicius Junior.

Dall’altra parte, il c.t. del Costa Rica è Gustavo Alfaro, un argentino per il quale sfidare il Brasile quindi non è mai banale, ci proverà con un modulo 3-4-3 nel quale il portiere Sequeira sarà protetto da Mitchell, Cascante e Calvo, favoriti come titolari nella retroguardia a tre uomini; linea a quattro invece a centrocampo, con Taylor, Lassiter, Aguilera e Galo che dovrebbero agire dal primo minuto, dalla destra fino alla sinistra di questa mediana; infine, il tridente d’attacco del Costa Rica potrebbe prevedere Alcocer e Zamora ai fianchi della prima punta Ugalde.

ECCO INFINE PRONOSTICI E QUOTE

L’ultima annotazione relativa alla diretta di Brasile Costa Rica è che sulla carta dovrebbe essere una partita praticamente a senso unico. Le quote per il pronostico secondo l’agenzia Snai sono molto chiare in proposito, perché il segno 1 per la vittoria del Brasile è quotato a 1,12 mentre poi si sale già a 9,00 in caso di segno X e quindi di pareggio, infine addirittura a 20 volte la posta in palio in caso di clamoroso successo da parte del Costa Rica.











