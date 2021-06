Diretta Brasile Polonia/ Streaming video tv: finale di Nations League volley

DIRETTA BRASILE POLONIA: SPETTACOLO IN FINALE!

Brasile Polonia, in diretta alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 27 giugno 2021, è la finale che deciderà la squadra vincitrice della Volleyball Nations League di pallavolo maschile. Sicuramente sfida di altissimo livello tra due Nazionali di grande valore e tradizione, la diretta di Brasile Polonia sarà dunque la degna conclusione di un lunghissimo mese ricchissimo di partite in Romagna, essendo stata Rimini sede unica di questa VNL 2021: quindici giornate hanno designato le quattro semifinaliste, ieri la Final Four è iniziata con due vittorie molto nette in semifinale, dunque le due finaliste sono giunte al match decisivo con pieno merito.

DIRETTA/ Polonia Slovenia (risultato finale 3-0) video tv: muro polacco super!

Al mattino il Brasile ha sconfitto la Francia con un perentorio 3-0, poche ore dopo la Polonia ha fatto altrettanto, sconfiggendo la Slovenia con il medesimo punteggio. Adesso forse il Brasile potrebbe partire sulla carta favorito, ma senza dubbio la Polonia ha le capacità per battere nella partita secca anche i verdeoro: sarà naturalmente il campo a dirci tutta la verità su Brasile Polonia…

Diretta/ Brasile Francia (risultato finale 3-0): dominio totale verdeoro!

DIRETTA BRASILE POLONIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA FINALE

La diretta tv di Brasile Polonia dovrebbe essere affidata ai canali di La7: è stata questa emittente a trasmettere le sfide salienti della edizione 2021 della Nations League e dunque qui potremo seguire anche la finale che assegnerà il titolo maschile. Ricordiamo poi che il match si potrà seguire anche tramite il servizio di diretta streaming video, attraverso il sito www.la7.it oppure il canale della FIVB, all’indirizzo volleyballworld.tv

DIRETTA BRASILE POLONIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Brasile Polonia chiuderà dunque la lunghissima avventura della Volleyball Nations League 2021: le due finaliste tuttavia non sembrano affatto stanche, almeno a giudicare dal modo autorevole in cui ieri hanno vinto le due semifinali rispettivamente contro Francia e Slovenia.

DIRETTA/ Brasile Stati Uniti (risultato finale 1-3) video tv: trionfo USA! (VNL)

Che si tratti della finale più giusta per il torneo di Rimini, lo dimostra anche il fatto che Brasile e Polonia hanno chiuso la stagione regolare della VNL 2021 nelle prime due posizioni della classifica, a meno di un mese dall’inizio delle Olimpiadi di Tokyo 2020 sicuramente queste due Nazionali vogliono vincere la Nations League per cominciare a mettere fieno in cascina in una stagione che però naturalmente vivrà ai Giochi il suo momento decisivo. Brasile e Polonia d’altronde hanno portato tutti i loro big anche in VNL, una scelta diversa ad esempio da quella dell’Italia: non stupisce dunque che siano arrivate a questa finale. Dovremo poi aspettare qualche settimana per capire chi avrà avuto ragione sulla strada dell’avvicinamento alle Olimpiadi…

© RIPRODUZIONE RISERVATA