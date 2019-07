Diretta Brasile Usa/ Streaming video e tv: la finale, Nations League 2019 (volley)

Brasile Usa, in diretta dal Nanjing Olympic Sports Centre di Nanchino (Cina), si gioca alle ore 13.30 del pomeriggio italiano (le 19.30 locali) di oggi, domenica 7 luglio, come finale per il primo posto della Volleyball Nations League 2019 di volley femminile, il torneo che da un paio di stagioni ha sostituto per le donne il classico Grand Prix. Brasile Usa dunque assegnerà il titolo della VNL, che per molte settimane ha fatto girare le migliori Nazionali di pallavolo per il mondo intero. Il Brasile era reduce dal secondo posto nella Pool B proprio dietro gli Stati Uniti, ma ieri ha vinto in modo netto la prima semifinale contro la Turchia, mentre nella seconda semifinale gli Usa hanno avuto la meglio sulla Cina padrona di casa, rispettando invece la gerarchia emersa dalla fase a gironi.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE BRASILE USA

La diretta tv di Brasile Usa sarà garantita su Eurosport 2, il canale tematico sportivo che è disponibile per gli abbonati al numero 211 della piattaforma satellitare di Sky e che è il punto di riferimento per la Volleyball Nations League 2019. Da segnalare anche la possibilità della diretta streaming video, che sarà naturalmente garantita tramite il servizio offerto da Eurosport Player.

DIRETTA BRASILE USA: RISULTATO E CONTESTO

Verso la diretta di Brasile Usa, ripercorriamo dunque in breve il cammino delle due Nazionali nella Final Six della Volleyball Nations League 2019, almeno fino a questo momento. Come abbiamo già segnalato, le verdeoro e le statunitensi erano inserite nella stessa Pool B, vinta dagli Stati Uniti davanti al Brasile grazie al successo per 3-1 nello scontro diretto. Di conseguenza le sudamericane sono state abbinate alla Turchia (prima nell’altro girone), mentre gli Usa hanno sfidato la Cina padrona di casa, seconda nella Pool B. Il Brasile in teoria aveva l’incrocio più difficile, ma ha letteralmente dominato la partita contro la Turchia, vincendo per 3-0 con i nettissimi parziali di 25-23, 25-15, 25-10, in una partita dunque che è risultata combattuta solamente nel primo set. Hanno dovuto soffrire un po’ di più gli Stati Uniti, che comunque non hanno avuto eccessive difficoltà nello sconfiggere per 3-1 (25-11, 15-25, 25-17, 25-20) una Cina che curiosamente ha affrontato questa Final Six casalinga di fatto con la sua Nazionale Under 23.



