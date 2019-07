Diretta Usa Cina/ Streaming video e tv: chi in finale della Nations league?

Usa Cina, in diretta da Nanchino, è la partita di volley femminile in programma oggi sabato 6 luglio 2019: fischio d’inizio fissato per le ore 13,30 secondo il fuso orario italiano, ma ricordiamo che saranno le ore 19,30 locali. Con la diretta Usa Cina di oggi ecco che si disputa la seconda semifinale della Finals six della Nations league di volley femminile. Siamo giunti al momento clou di questa magnifica manifestazione targata Fivb che solo nella sua parte iniziale è durata 5 settimane e ha portato in giro per il mondo le stelle più brillanti di questo sport. Dopo quindi tanta fatica è ora di coglierne i frutti: in palio oggi vi sarà infatti il secondo pass a disposizione per la finale della medaglia d’oro (l’altro è stato messo in palio tra Brasile e Turchia). Il match quindi come possiamo immaginare è ben prezioso: a rendere poi la sfida ancor più particolare è, caso curioso, che il medesimo incrocio era già occorso esattamente un anno fa e sempre in occasione della semifinale della Nations league femminile. Storia a parte la posta in palio e il valore delle avversari ci fanno subito pensare a un incontro ricco di colpi di scena: chi avrà accesso alla finalissima?

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE USA CINA

La diretta tv di Usa Cina di quest’oggi, semifinale per la Final Six per la Nations league di stanza a Nanchino sarà trasmessa in diretta da Eurosport 2, canale che è disponibile sulla piattaforma satellitare Sky, oppure in diretta streaming video sulla sulla piattaforma a pagamento della FIVB volleyballworld.tv.

DIRETTA USA CINA: IL CAMMINO

Prima di dare la parola al campo per la diretta tra Cina e Usa è buona cosa, arrivati ormai al tabellone delle semifinali della Nations league di volley, fare un passo indietro e andare a ricordare come le due nazionali sono arrivate a questo punto. Partendo dalle padrone di casa ecco che le Cinesi, proprio in virtù del loro status, avevano già in mano il biglietto per la Finals Six: nella prima fase del torneo hanno comunque trovato un ottimo piazzamento in testa alla classifica con ben 12 vittorie in 15 incontri. Nel tabellone finale le asiatiche, che pure sono in campo con una formazione pesantemente rimaneggiata e ricca di giocatrici Under 23, pur incappando nel KO con la Turchia sono alfin riuscite a passare il turno grazie alla vittoria per 3-1 su un’irriconoscibile Italia. Percorso netto anche per la nazionale degli Stati Uniti, che pure nella prima parte del torneo ha trovato la vetta della classifica generale con un bottino di ben 12 successi in 15 incontri. Segnaliamo poi che le statunitensi nella Finals six hanno avuto ragione sulla Polonia per 3-1 e poi anche sul Brasile col medesimo risultato fino ad approdare alla partita di oggi. Non ci resta che dare quindi la parola al campo.



