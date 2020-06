Diretta Brema Eintracht/ Streaming video e tv: recupero bollente al Weserstadion!

Pubblicità

Brema Eintracht, in diretta dal Weserstadion di Brema è la partita in programma oggi, mercoledì 3 giugno 2020: fischio d’inizio fissato per le ore 20.30. Si disputa oggi l’attesissimo recupero della 24^ giornata della Bundesliga tra Werder Brema e Eintracht Francoforte, match originariamente fissata per lo scorso 28 febbraio ma che era stata rinviata per far posto alla sfida di Europa League tra le aquile e il Salisburgo (a sua volta slittata per problemi meteo). Ma ora dopo lunga attesa è tempo di rimettersi in pari nella graduatoria del primo campionato tedesco: e pure con una partita che promette scintille a questo punto del campionato. Basti guardare la classifica: al momento sia il Brema che l’Eintracht stanno cercando di risollevarsi in questo finale di stagione, con l’obbiettivo di allontanarsi al più presto dal pericolo retrocessione. Specialmente per la formazione di Kohfeldt, che tornata in campo dopo lo stop per l’emergenza coronavirus, sta mettendo da parte punti preziosi in chiave salvezza. Pure però gli uomini di Hutter devono fare attenzione: nonostante il successo appena conseguito contro il Wolfsburg, pure le aquile stazionano alla 12^ posizione della graduatoria e non hanno ancora sufficienti punti per potersi considerare “al sicuro”. Sarà comunque una partita emozionante, che però come al solito verrà disputata a porte chiuse.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la diretta tra Brema e Eintracht, recupero della 24^ giornata sarà visibile, a partire dalle ore 20.30, in diretta tv al canale Sky Sport Football, al numero 203 del telecomando. Diretta streaming video garantita per tutti gli abbonati al servizio tramite la nota app Sky go.

Pubblicità

LE PROBABILI FORMAZIONO BREMA EINTRACHT

Come riferito prima la diretta tra Brema e Eintracht non è match da sottovalutare visto i punti messi in palio tra le due squadre che pure appaiono quanto mai affamate di vittorie in questo gran finale della stagione della Bundesliga. Ecco perchè entrambi i tecnici anche oggi, nonostante il doppio turno vissuto solo settimana scorsa, dovrebbero optare solo per i propri uomini di fiducia per fissare le probabili formazioni. I padroni di casa dunque questa sera dovrebbero scendere in campo con il consueto 3-4-3 che prevedere per mister Kohfeldt Veljkovic, Vogt e Moisander in difesa: toccherà invece a Klaassen e Eggestein agire al centro del reparto di mediana, con Gebre Selassie e Friedl ai lati. Bittencourt, Saregnt e Rashica saranno invece i titolari in attacco. Sarà pure spazio per l’Eintracht per il 3-4-2-1 di Hutter, il quale dovrà certo fare a meno di Torro, squalificato. Senza il mediano spagnolo il reparto a centro campo dovrebbe vedere dal primo minuto Chandler, Kohr, Rode e Kostic: saranno invece Kamada e Gacinovic a giocare in avanti, a supporto dell’unica punta Andrè Silva, in rete solo pochi giorni fa con il Wolfsburg e con il Friburgo.

QUOTE E PRONOSTICO

In vista della diretta tra Brema e Eintracht il pronostico non ci pare nettissimo: entrambe le formazioni non sono certo al top della forma e non vantano grandi piazzamenti nella classifica. Pure però al Weserstadion gli ospiti potrebbero alfine avere la vittoria in mano: è questo se non altro quello che emerge dalle quote fissate dalla Snai. Nell’1×2 vediamo infatti che la vittoria delle aquile è stata data a 2.50, contro il 2.80 fissato per il successo del Werder: il pareggio vale invece 3.45.



© RIPRODUZIONE RISERVATA