Diretta Salisburgo Eintracht/ Streaming video tv: tedeschi agli ottavi Europa League?

Salisburgo Eintracht Francoforte, diretta dall’arbitro Benoit Bastien, giovedì 27 febbraio 2020 alle ore 21.00 presso la Red Bull Arena di Salisburgo, sarà una sfida valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Mission impossible per gli austriaci che a Francoforte hanno incassato un pesante 1-4 che vale come una mezza eliminazione. Risultato deludente per il Salisburgo che in Champions League era arrivato ad un passo dalla qualificazione agli ottavi, mettendo addirittura alle corde i campioni d’Europa in carica del Liverpool. In campionato dopo l’ultimo 2-2 in casa dell‘Austria Vienna la squadra di Marsch ha visto scappare a 3 punti di distanza il LASK Linz, vedendo in pericolo anche la conquista del titolo nazionale. L‘Eintracht in Europa ha ritrovato il sorriso dopo un momento non esaltante in Bundesliga, proseguito anche con l’ultima sconfitta interna nel posticipo contro l’Union Berlino. Un ko che ha visto scivolare la squadra di Hutter un punto indietro rispetto alla matricola della capitale, con l’Eintracht ormai lontanissimo dai posti che valgono l’Europa nel campionato tedesco.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Salisburgo Eintracht Francoforte si potrà seguire in esclusiva sul satellite: tutti gli abbonati Sky potranno infatti collegarsi al canale numero 205 di Sky Sport Collection sul contenitore Diretta Gol Europa League, con la possibilità di seguire anche in diretta streaming video via internet l’incontro. Questo sarà possibile collegandosi tramite pc al sito skygo.sky.it, oppure con l’applicazione SkyGo tramite smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone, con la pay tv satellitare broadcaster dell’Europa League 2019/20.

PROBABILI FORMAZIONI SALISBURGO EINTRACHT

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Salisburgo Eintracht Francoforte, giovedì 27 febbraio 2020 presso la Red Bull Arena di Salisburgo, sfida valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Il Salisburgo allenato da Marsch dovrebbe scegliere il 3-4-1-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Stankovic; Ramalho, Onguene, Wober; Farkas, Mwepu, Junuzovic, Ulmer; Okugawa; Daka, Hwang. L’Eintracht Francoforte guidato in panchina da Hutter sarà chiamata a rispondere con un 4-2-3-1 così disposto sul rettangolo verde: Trapp; Touré, Abraham, Hinteregger, N’Dicka; Sow, Rode; Chandler, Gacinovic, Kostic; Silva.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote proposte dall’agenzie di scommesse Snai per chi vorrà puntare sul match tra Salisburgo e Eintracht Francoforte. La vittoria della formazione di casa viene offerta a una quota di 1.85, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 4.00 e la vittoria in trasferta viene quotata a 3.80. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzato nel complesso dalle due formazioni nel corso dell’incontro, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 1.40, la quota per l’under 2.5 viene invece proposta a 2.70.



