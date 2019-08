Diretta Brescia Alanyaspor/ Risultato live: test turco per Corini (amichevole)

Brescia Alanyaspor, in diretta dalla località austriaca di Westendorf, perfetto campo neutro fra una squadra italiana e una turca, è la partita amichevole che alle ore 18.00 di oggi pomeriggio, mercoledì 7 agosto 2019, costituisce un nuovo impegno nella nuova stagione per il Brescia di Eugenio Corini. Le Rondinelle lombarde sono neopromosse in Serie A e hanno già giocato altre cinque amichevoli nel corso della loro estate. Finora erano state quasi tutte rivali lombarde, dilettanti oppure il Renate che ha rappresentato per il Brescia il primo vero banco di prova nel 2019-2020. Adesso ecco però la sezione austriaca del ritiro: Brescia Alanyaspor prosegue un tocco di internazionalità già cominciato contro il Besiktas e che prosegue oggi con un’altra formazione turca come l’Alanyaspor, doppio confronto che certamente non guasta per chi arriva a confrontarsi con il massimo campionato italiano.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Alanyaspor non dovrebbe essere garantita da alcuna emittente e non si segnala nemmeno una diretta streaming video per questa nuova amichevole estiva delle Rondinelle. Di conseguenza un punto di riferimento fondamentale per avere tutte le informazioni saranno il sito internet e i profili ufficiali sui social network del Brescia.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA ALANYASPOR

Parlando delle probabili formazioni per l’amichevole Brescia Alanyaspor, è doveroso ricordare quelle che erano state le scelte di partenza di Eugenio Corini per il già citato impegno contro un’altra squadra turca, in quel caso il Besiktas, che le Rondinelle hanno affrontato e battuto per 2-0 domenica. Siamo ancora in piena estate ed infatti avevamo avuto ben dieci sostituzioni (tutti i giocatori di movimento), ma i titolari erano stati i seguenti: Joronen in porta, Sabelli, Martella, Gastaldello e Cistana in difesa; Curcio, Spalek, la stellina Tonali e Bisoli in mediana, infine naturalmente la coppia d’attacco formata da Donnarumma e Torregrossa.



