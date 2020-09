Diretta Brescia Ascoli/ Streaming video DAZN: il ritorno di Gigi Delneri! (Serie B)

Brescia Ascoli è in diretta dallo stadio Rigamonti, e si gioca alle ore 14:00 di sabato 26 settembre: torna anche il campionato di Serie B 2020-2021, siamo alla prima giornata e questa è già una partita molto interessante. Le rondinelle, retrocesse dopo una sola stagione, vogliono chiaramente tornare quanto prima al piano di sopra e per farlo si sono affidati a Gigi Delneri, che solo poche settimane prima era stato assunto come direttore tecnico per confermare Diego Lopez allenatore. Anche l’Ascoli ha cambiato, e anche questa è una decisione a sorpresa: la grande salvezza l’ha centrata Davide Dionigi ma il giovane tecnico non ha poi trovato l’accordo per proseguire con i marchigiani, dunque è stato chiamato Valerio Bertotto che avrà il difficile compito di inserirsi nella lotta per i playoff. Staremo a vedere quello che succederà nell’interessante diretta di Brescia Ascoli; aspettando che le due squadre scendano sul terreno di gioco possiamo provare a leggere insieme le scelte da parte dei due allenatori, analizzando meglio le probabili formazioni della partita.

BRESCIA ASCOLI IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Ascoli non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: ancora una volta il campionato di Serie B è un’esclusiva riservata agli abbonati di DAZN, e dunque saranno solo loro che potranno assistere a questa partita sfruttando l’applicazione da installare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per la visione in diretta streaming video, oppure sfruttando una smart tv dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA ASCOLI

Delneri significa 4-4-2: con questo modulo le rondinelle affronteranno Brescia Ascoli. In porta è stato confermato Joronen; in difesa Cistana e Chancellor saranno i due centrali mentre sulle corsie laterali dovrebbero agire ancora una volta Sabelli e Mateju, potrebbe invece avanzare la sua posizione Martella che però deve vincere la concorrenza di Zmrhal che parte favorito. A destra potrebbe esserci Spalek con Dessena e Labojko al centro, stuzzica l’idea di provare subito il giovane olandese Van de Looi; davanti Alfredo Donnarumma e Torregrossa restano in vantaggio. L’Ascoli di Bertotto potrebbe giocare con un 4-3-3: il portiere è Leali, Corbo e Brosco i centrali difensivi mentre Laverone sarà a destra con Sarzi Puttini favorito su Semeraro sull’altro versante. Abbiamo poi un centrocampo con Cavion che agisce in cabina di regia, stretto tra due mezzali che potrebbero essere Gerbo e Eramo; Ninkovic e Chajia si giocano il posto sulle corsie esterne partendo in vantaggio, Simone Ganz e Rosseti in ballottaggio per la maglia di centravanti.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le quote per Brescia Ascoli, indicando nella squadra lombarda quella favorita: si evince dal valore di 1,75 volte la puntata che accompagna il segno 1 per la vittoria casalinga, mentre il segno 2 per l’affermazione dei marchigiani vi farebbe guadagnare 5,00 volte quanto avrete deciso di mettere sul piatto. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 3,35 la vostra giocata con questo bookmaker.



