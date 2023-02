Diretta/ Brescia Bari video streaming tv: partita testa-coda (Serie B)

DIRETTA BRESCIA BARI: PRIMI PUNTI NEL 2023 PER I PADRONI DI CASA?

La diretta Brescia Bari, in programma sabato 25 febbraio alle ore 14:00, racconta di una partita che si può definire quasi un testa-coda. I lombardi sono in una situazione pessima avendo sempre perso dal 2023 in avanti: sei sconfitte in sei partite, l’ultima di misura col Benevento, con solamente un gol fatto e undici subiti. Una situazione che ha portato il Brescia al penultimo posto. Il Bari invece, al netto di qualche passo falso a fine gennaio, si può ritenere soddisfatto con due vittorie e un pareggio, il più recente con il Cagliari, nelle ultime tre sfide.

Nemmeno in casa il Brescia ha dimostrato stabilità con sedici punti nelle ultime tredici, anche se a preoccupare è sempre l’ultimo periodo che ha visto la Leonessa mettere a referto tre sconfitte consecutive con il successo che manca dal 27 novembre con la Spal. Proprio contro gli Estensi il Bari ha giocato la sua ultima partita fuori casa con un pirotecnico 4-3 in favore dei galletti, reduci prima di quella vittoria da due partite senza vincere di fila in trasferta ovvero il pari con la Reggina e la sconfitta contro il Palermo.

BRESCIA BARI STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Brescia Bari sarà possibile visionarla sia su Sky Sport, Dazn e Helbiz. Per avere accesso alla trasmissione della gara tramite Sky, è necessario dotarsi di sottoscrizione al pacchetto Calcio. Anche per Dazn ci vuole l’abbonamento con l’utente che potrà scegliere se abbonarsi con canone mensile o annuale.

La diretta di Brescia Bari è disponibile in streaming video attraverso le applicazioni di Sky Go e Dazn, scaricabili e accessibili per computer, tablet e smartphone.

BRESCIA BARI PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Brescia Bari vede i lombardi schierarsi col 4-2-3-1. In porta Andrenacci, in difesa Karacic, Papetti, Adorni e Huard. In mediana Bisolie Van de Looi con Bjorkengren-Ndoj-Galazzi supporteranno Florian Ayè, unico centravanti in campo.

I galletti si schierano invece col 4-3-1-2: Caprile tra i pali, pacchetto arretrato con Pucino, Di Cesare, Vicari e Mazzotto. Nella zona centrale di campo spazio a Maita, Maiello e Benali con Ruben Botta con la “dieci” da trequartista con Esposito e il capocannoniere Cheddira.











