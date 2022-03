Diretta Brescia Benevento/ Streaming video tv: scontro di alta classifica (Serie B)

DIRETTA BRESCIA BENEVENTO: BIG MATCH AL RIGAMONTI

Brescia Benevento, in diretta martedì 15 marzo alle ore 18:30 dallo stadio Mario Rigamonti di Brescia, è valida per la trentesima giornata del campionato di Serie B. La gara in questione è sicuramente uno dei match di cartello di questo, con due big del campionato cadetto, tra le più quotate di inizio stagione per la promozione in Serie A. Il Brescia è reduce dal pareggio conseguito sul campo del Lecce, gara terminata con il punteggio di 1-1. La squadra di Filippo Inzaghi è in quarta posizione con 52 punti, in piena lotta per le prime due posizioni, le quali valgono la conquista diretta del massimo campionato.

Il Benevento arriva alla trasferta del Rigamonti, dopo aver battuto tra le mura amiche il Cosenza, gara in cui i giallorossi si sono imposti con un netto 3-1. Dopo una fase di leggera flessione di rendimento, la compagine allenata da Fabio Caserta è in netta ripresa, e nelle ultima cinque giornate ha collezionato 4 vittorie e un pareggio, risultando tra le squadre più in forma del campionato. La strega è attualmente in sesta posizione con 50 punti, ma ha una gara da recuperare con cui potrebbe fare un gran salto in avanti. La gara di andata disputata lo scorso novembre al Vigorito, si è conclusa con la vittoria di misura del Brescia, il quale si è imposto sul Benevento con il punteggio di 0-1.

DIRETTA BRESCIA BENEVENTO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv di Brescia Benevento di Serie B sarà affidata a Sky Sport. L’emittente ha acquisito i diritti per la trasmissione di tutte le partite di Serie B. Per poter accedere alla visione bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. In alternativa, è possibile seguire la seconda serie italiana, attraverso Dazn ed Helbiz. Le due piattaforme trasmettono la diretta Brescia Benevento in streaming video tramite le loro applicazioni dedicate. Anche in questo caso è necessario essere abbonati, inoltre bisogna disporre di una connessione ad internet e di un dispositivo mobile o una Smart Tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BRESCIA BENEVENTO

Andiamo a vedere le probabili formazioni diretta Lecce Benevento, le quali scenderanno in campo nella gara valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie B. L’allenatore della Leonessa, Filippo Inzaghi dovrebbe schierare la sua squadra con il modulo 4-3-2-1. Questa la probabile formazione titolare del Brescia: Joronen; Sabelli, Cistana, Adorni, Mangraviti; Bisoli, Van de Looi, Pajac; Leris, Tramoni; Moreo.

Fabio Caserta, tecnico del Benevento, dovrebbe rispondere schierando i suoi uomini con il modulo 4-3-1-2. Farias dovrebbe essere confermato sulla trequarti, con il compito di innescare la coppia d’attacco composta da Moncini e Lapadula. Ecco la probabile formazione titolare del Benevento, in vista della trasferta di Brescia: Paleari, Gyamfi, Vogliacco, Glik, Foulon, Acampora, Ionita, Improta, Farias, Moncini, Lapadula.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Diamo uno sguardo alle quote per le scommesse della diretta Brescia Benevento di Serie B, proposte dall’agenzia Snai. Favoriti i padroni di casa con il segno 1, abbinato alla vittoria del Brescia, quotata 2.20. L’eventuale risultato finale di parità, con il segno X viene proposto a 3.15. Sembra difficile assistere al successo in trasferta del Benevento, che associato al segno 2, ha una quota di 3.40.



