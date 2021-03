Diretta Brescia Brindisi/ Streaming video tv: la Happy Casa è favorita (basket A1)

DIRETTA BRESCIA BRINDISI: TORNA IN CAMPO LA HAPPY CASA

Brescia Brindisi, partita che verrà diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Gabriele Bettini e Mauro Belfiore, si gioca alle ore 12:00 di domenica 28 marzo: siamo al PalaLeonessa per la 24^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021. Torna a giocare la Happy Casa, che nell’ultimo turno è stata fermata dal focolaio di Coronavirus che si è sviluppato in casa di Sassari; Frank Vitucci deve rimandare la sfida diretta per il secondo posto ma nel frattempo ha giocato in Champions League contro il Tofas Bursa, rimanendo dunque in ritmo.

La Germani invece è reduce da una pesantissima sconfitta, maturata sul parquet di Trento: un tonfo non indifferente per il grande ex di giornata Maurizio Buscaglia, perché adesso si tratta non solo di tenere botta alla ricerca di un posto nei playoff ma anche di guardarsi alle spalle, visto che le ultime posizioni non sono lontane. Aspettando di scoprire quello che succederà nella diretta di Brescia Brindisi, proviamo ora a fare una rapida valutazione su quelli che sono i temi principali che ci verranno forniti in questo lunch match.

DIRETTA BRESCIA BRINDISI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Brindisi non è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sui canali della nostra televisione; possiamo tuttavia ricordare che gli appassionati avranno come di consueto la grande occasione di seguire il match previo abbonamento con la piattaforma Eurosport Player, che fornisce tutti i match di basket Serie A1 in diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete invece le informazioni utili come il tabellino play-by-play, il boxscore aggiornato in tempo reale, le statistiche di squadre e giocatori sul parquet e la classifica del campionato.

DIRETTA BRESCIA BRINDISI: RISULTATI E CONTESTO

Brescia Brindisi è chiaramente una partita importante per entrambe le squadre, che sono chiamate a fare il salto di qualità: a dire il vero la Happy Casa lo ha fatto più volte nel corso del campionato e spera sempre di prendersi il secondo posto in classifica al termine della regular season, ma proprio per questo sa bene che non deve tirare la corda sul più bello e che per arrivare a giocarsi una semifinale con il fattore campo a favore, aumentando le possibilità di centrare la prima finale scudetto di sempre, bisognerà tenere alte intensità e concentrazione fino all’ultima giornata. Per quanto riguarda Brescia, come abbiamo detto la Leonessa vive una situazione nel mezzo, ma questo non è tanto frutto del suo rendimento quanto di una classifica che è cortissima. Il torneo disputato dai lombardi fino a questo momento è stato di buon livello, anche in questo caso serve ora il passo ulteriore per trasformare una “semplice” corsa alla salvezza in un viaggio verso la post season, considerato un obiettivo assolutamente raggiungibile anche alla vigilia.



