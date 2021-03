Diretta Trento Brescia/ Streaming video tv: in palio punti importanti (basket A1)

DIRETTA TRENTO BRESCIA: L’AQUILA NEI GUAI!

Trento Brescia sarà diretta dagli arbitri Alessandro Vicino, Andrea Bongiorni e Giulio Pepponi: alle ore 19:00 di sabato 20 marzo si gioca alla BLM Group Arena, per la 23^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021. Si tratta di una sfida delicata, in particolare per l’Aquila che tuttavia, non giocando a Sassari nello scorso weekend, ha idealmente avuto più tempo per prepararla; il crollo nelle prestazioni ha comunque portato la squadra di Lele Molin all’ultimo posto di una classifica cortissima nella parte bassa.

La Germani sogna ancora un posto nei playoff: ha mancato il grande colpo andando vicino alla vittoria su Milano (riuscita invece alla stessa Trento), rimane dunque al nono posto ma solo in virtù di sfide dirette che al momento sono parziali, dunque ci sono ancora possibilità concrete ma bisogna anche guardarsi le spalle per quanto dicevamo prima. Siamo curiosi di scoprire quello che succederà nella diretta di Trento Brescia, mentre aspettiamo che si giochi facciamo qualche valutazione sui temi principali del match.

DIRETTA TRENTO BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Trento Brescia non sarà una di quelle che per questo turno saranno trasmesse sui canali della nostra televisione; sappiamo però che tutte le partite del campionato di basket Serie A1 sono fornite dalla piattaforma Eurosport Player, e dunque sottoscrivendo un abbonamento al servizio si potrà godere delle immagini di questo match in diretta streaming video. Ricordiamo poi il sito ufficiale www.legabasket.it sul quale trovare informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale, ma anche la classifica del campionato e le statistiche di squadre e giocatori.

DIRETTA TRENTO BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Trento Brescia ci presenta una situazione particolare: come abbiamo detto la Dolomiti Energia rischia seriamente di retrocedere mentre la Leonessa si sta giocando un posto nei playoff, eppure tra queste due squadre ci sono soltanto 4 punti di differenza. Cosa possibile per il calo netto dell’Aquila e di Reggio Emilia, e la risalita di Varese e Cantù: questo ha generato una graduatoria pazzesca con ben cinque squadre che entravano in questa giornata con 14 punti, fanalini di coda per una lotta alla salvezza che ora si preannuncia entusiasmante. Per l’appunto, incredibilmente potrebbe venirvi coinvolta la stessa Brescia, che qualche vittoria importante l’ha piazzata con l’arrivo di Maurizio Buscaglia (grande ex) ma che adesso deve iniziare a macinare di più se vuole realmente evitare guai. Vedremo allora come andranno le cose sul parquet della BLM Group Arena, tra poco si gioca e noi non vediamo l’ora di assistere alla sfida…



