Diretta Tofas Bursa Brindisi/ Streaming video tv: un’occasione (Champions League)

DIRETTA TOFAS BURSA BRINDISI: LA HAPPY CASA IN TURCHIA

Tofas Bursa Brindisi è in diretta dal Nilufer Spor Salonu, alle ore 18:30 di mercoledì 24 marzo: la partita è valida per la quarta giornata nel gruppo I di basket Champions League 2020-2021. È una gran bella occasione per la Happy Casa che, dopo la vittoria ottenuta su questa squadra settimana scorsa, può ora prendersi il secondo posto in classifica in questi playoff. La situazione infatti ci parla di tre formazioni con due vittorie e una sconfitta, e due di queste (Pinar e Hapoel Holon) giocano ovviamente una contro l’altra in questo turno.

Brindisi invece affronta un Tofas Bursa che non ha ancora vinto e rischia seriamente di trovarsi eliminato con ampio anticipo. Per i pugliesi sarà il ritorno in campo a una settimana esatta dall’ultimo impegno – questo di Champions League – non avendo giocato in campionato contro Sassari; vedremo ora come andranno le cose nella diretta di Tofas Bursa Brindisi, aspettando che si inizi a giocare possiamo provare a valutare alcuni dei temi principali che verranno affrontati nel corso di una partita importante per entrambe le squadre.

DIRETTA TOFAS BURSA BRINDISI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Tofas Bursa Brindisi non viene trasmessa sui canali della nostra televisione che, come ormai sappiamo, non si occupa della Champions League di basket. Tuttavia sarà possibile seguire questa partita dei playoff tramite il servizio di diretta streaming video che viene garantito dalla piattaforma Eurosport Player, alla quale bisognerà comunque essere abbonati. Ricordiamo poi che il sito ufficiale championsleague.basketball fornirà tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale, ma anche le statistiche di squadre e giocatori e le classifiche dei gironi.

DIRETTA TOFAS BURSA BRINDISI: SITUAZIONE E CONTESTO

Tofas Bursa Brindisi rappresenta il primo impegno esterno che la Happy Casa affronta nei playoff di Champions League: strano calendario quello della squadra pugliese, che infatti ora avrà tre gare consecutive fuori casa. Aver perso la prima al PalaPentassuglia, contro l’Hapoel Holon in volata, potrebbe aver negativamente condizionato il cammino; per qualificarsi ai quarti della competizione potrebbe essere necessario ottenere almeno un successo in queste gare, e per l’appunto la sfida di questo pomeriggio appare ideale per iniziare a strappare. I turchi giocano un vero e proprio dentro o fuori: una sconfitta significherebbe venire eliminati dalla Champions League, con la vittoria invece si tornerebbe a sperare ma poi sarebbe ovviamente necessario fare la differenza nelle partite rimaste. In campionato, lo ricordiamo, Brindisi non ha giocato per il focolaio di Coronavirus che ha colpito Sassari ma resta ovviamente in corsa per prendersi addirittura il primo posto in regular season, sfruttando un eventuale calo di Milano che in queste settimane giocherà le partite decisive per accedere ai playoff di Eurolega.



