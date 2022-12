DIRETTA BRESCIA BURSASPOR/ Video streaming tv: le parole di Alessandro Magro

Brescia Bursaspor, in diretta alle ore 20.30 di questa sera, martedì 20 dicembre 2022, si gioca naturalmente presso il PalaLeonessa A2A della città lombarda per la nona giornata del girone A di Eurocup 2022-2023, la Coppa di basket seconda per importanza nel panorama continentale dei club. Per presentare la diretta di Brescia Bursaspor, la classifica del girone ci dice subito che la Germani Brescia ha vinto finora tre partite su otto e si è rilanciata con il successo di settimana scorsa sul campo dell’Olimpia Lubiana, mentre i turchi del Frutti Extra Bursaspor vantano ben cinque successi a fronte di tre sconfitte in questa Eurocup.

Diretta/ Brescia Virtus Bologna (risultato finale 77-89): Weems 14 punti

Avvicinandoci alla sfida tra i lombardi e i turchi, dobbiamo ricordare che la Eurocup ha conservato il format (francamente discutibile) della scorsa stagione, una lunghissima stagione regolare che prevede due gironi da dieci squadre ciascuno, dunque ben 18 partite per operare una selezione davvero minima, dal momento che solo le ultime due di ciascun gruppo saranno eliminate, mentre le prime otto passeranno agli ottavi di finale, da dove cominceranno le sfide secche della eliminazione diretta, tutte in partite singole. Il cammino è solo alle prime battute, l’ottavo posto non è una missione impossibile per Brescia che si è rilanciata ma resta in una posizione critica e quindi avrebbe bisogno di risalire ancora: che risposte ci darà la diretta di Brescia Bursaspor?

Diretta/ Olimpia Lubiana Brescia (risultato finale 80-83): Della Valle 19 punti

BRESCIA BURSASPOR STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Bursaspor sarà fornita agli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, inoltre sarà a disposizione anche una tripla diretta streaming video per Brescia Bursaspor, che sarà infatti fornita sia da Sky Go sempre per gli abbonati Sky, ma pure da Eleven Sports per i propri abbonati ed infine anche tramite il sito Internet euroleague.

DIRETTA BRESCIA BURSASPOR: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Brescia Bursaspor, abbiamo già evidenziato che per la Germani Brescia finora la Eurocup 2022-2023 è stata decisamente complicata, anche se entrare fra le prime otto naturalmente resta una concreta possibilità. La Leonessa, dopo una sconfitta al debutto contro Badalona, aveva infilato due vittorie consecutive contro Prometey in casa e Ulm in trasferta, candidandosi a un ruolo da protagonista che però poi è sfumato a causa di quattro sconfitte consecutive, compreso il derby italiano contro Venezia. Contro l’ultima in classifica Olimpia Lubiana è arrivato un sospirato successo, utile per voltare pagina, ma la Leonessa resta nel gruppo di chi rischia di più.

Diretta/ Venezia Brescia (risultato finale 82-79): rimonta Reyer!

Il Frutti Extra Bursaspor invece dal canto suo spera di consolidarsi nelle migliori posizioni della classifica e per ora vanta già oltre il 50% di vittorie. I turchi fanno poca differenza tra casa e trasferta, infatti anche lontano dalle loro mura amiche sono esattamente al 50%, con due vittorie e altrettante sconfitte. La partita si annuncia di conseguenza incerta e aperta ad ogni possibile esito, siamo allora davvero curiosi di seguire la diretta di Brescia Bursaspor…











© RIPRODUZIONE RISERVATA