DIRETTA BRESCIA COSENZA, I ROSSOBLU SEMBRANO IN RIPRESA

La diretta Brescia Cosenza è in programma per sabato 9 novembre 2024 presso lo Stadio Mario Rigamonti di Brescia alle ore 15:00 ed è valida come partita della tredicesima giornata del campionato di Serie B 2024/2025. Dopo qualche risultato di troppo non all’altezza di quanto prodotto in questo avvio di stagione, i padroni di casa sono tornati al successo nello scorso turno battendo in trasferta la Sampdoria ed ora sembrano voler ricominciare a puntare verso la vetta consolidando ulteriormente il loro piazzamento nei playoff rispetto al settimo posto occupato.

Gli ospiti sono invece decisamente più attardati occupando la terz’ultima posizione con undici punti, gli stessi del Modena che segue a causa di una peggior differenza reti e non avendo dovuto recuperare dalla penalizzazione inflitta ai rossoblu. I calabresi sono in serie positiva da quattro giornate e una classifica così corta come quella attuale permette ancora quantomeno di provare a risollevare le proprie sorti in questa annata calcistica se si pensa che il Bari occupa la decima posizione con quattordici punti, ad appena tre lunghezze di distacco.

DIRETTA BRESCIA COSENZA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Chi vorrà seguire la diretta Brescia Cosenza con i propri occhi dovrà necessariamente possedere un abbonamento valido a DAZN, la piattaforma che detiene in esclusiva i diritti per la trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto di Serie B per la stagione 2024/2025 che si sta disputando. La sfida sarà dunque visibile via streaming su smart phone, tablet e smart tv con l’applicazione dedicata, oltre che ovviamente tramite il browser sul pc.

BRESCIA COSENZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Proviamo ora a capire quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori riguardo agli schieramenti iniziali della diretta Brescia Cosenza tramite le probabili formazioni. Mister Rolando Maran, privo dello squalificato Dickmann, dovrebbe riconfermare il 4-3-1-2 affidandosi dunque a Lezzerini tra i pali, Cistana, Adorni, Corrado e Jallow in difesa, Bertagnoli, Verreth, Besaggio in mediana con Olzer che agirà alle spalle della coppia offensiva formata da Juric e Borrelli.

Il tecnico Massimiliano Alvini dovrebbe invece per il 3-4-2-1, lo stesso modulo ammirato nel pareggio ottenuto contro la Salernitana, e dunque Micai in porta con Martino, Charlys e Fumagalli in difesa, Dalle Mura, Ricciardi, Caporale e Kouan a centrocampo, Ricci trequartista a supporto del duo d’attacco costituito da Strizzolo e Florenzi.

BRESCIA COSENZA, LE QUOTE

Infine, cerchiamo di intuire quale sarà il pronostico dell’esito finale per la diretta Brescia Cosenza analizzando le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive per questa gara del trediesimo turno del campionato cadetto. Secondo Lottomatica, Goldbet e Betflag, i padroni di casa partono da favoriti non solo per il miglior posizionamento in classifica ma potendo anche far valere il fattore campo e dunque l’1 viene pagato a 2.45 mentre il 2 a 2.95, lasciando quindi ampi margini pure per il successo degli ospiti mentre il pareggio viene dato a 3.10, come anche per Snai.