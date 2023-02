Diretta Brescia Cluj-Napoca/ Streaming video tv: si deve vincere! Eurocup

Brescia Cluj-Napoca, in diretta naturalmente dal Palaleonessa A2a della città lombarda, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, mercoledì 8 febbraio 2023, per la quattordicesima giornata del girone A di Eurocup 2022-2023, quinto turno del girone di ritorno della lunga e affascinante stagione regolare della seconda Coppa europea di basket per importanza e valore tecnico. La Germani Brescia finora viaggia con un bilancio di sei vittorie e sette sconfitte, non esaltante ma che dovrebbe comunque bastare per centrare la qualificazione per gli ottavi dei finale. Per stare più tranquilli sarebbe però fondamentale una vittoria oggi, sfruttando un turno sulla carta abbordabile contro i rumeni del U-BT Cluj-Napoca, che sono soltanto noni in classifica con un bottino di quattro vittorie e nove sconfitte.

La diretta di Brescia Cluj-Napoca offre quindi alla Leonessa una grande occasione per ipotecare il passaggio del turno, dopo la bella impresa compiuta con il colpo a Bourg en Bresse di settimana scorsa. D’altronde, la Eurocup ha conservato il format (francamente discutibile) della scorsa stagione, una lunghissima stagione regolare che prevede due gironi da dieci squadre ciascuno, dunque ben 18 partite per operare una selezione davvero minima, dal momento che solo le ultime due di ciascun gruppo saranno eliminate, mentre le prime otto passeranno agli ottavi di finale, da dove cominceranno le sfide secche della eliminazione diretta, tutte in partite singole. Brescia è perfettamente in linea per entrare fra le prime otto, ma sarebbe un delitto perdere in casa contro la nona: vincere può valere moltissimo, che risposte ci darà la diretta di Brescia Cluj-Napoca?

BRESCIA CLUJ-NAPOCA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Cluj-Napoca sarà fornita agli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport, che è la “casa” della Eurocup, inoltre questo significa che sarà a disposizione anche la diretta streaming video per Brescia Cluj-Napoca, fornita tramite il sito Internet o l’applicazione del servizio Sky Go per gli abbonati Sky, oppure anche sulla piattaforma Eleven Sports.

DIRETTA BRESCIA CLUJ-NAPOCA: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Brescia Cluj-Napoca, dobbiamo evidenziare adesso il cammino nella Eurocup 2022-2023 della Germani Brescia, con notevoli alti e bassi che comunque dovrebbero garantire il raggiungimento dell’obiettivo principale – poi nell’eliminazione diretta tutto è possibile. La Leonessa infatti aveva vinto appena due delle prime sette partite, in seguito tuttavia è arrivata una striscia di tre vittorie consecutive, seguite da due rovesci consecutivi e infine dal colpo a Bourg en Bresse. La vittoria in Francia è una delle perle del cammino stagionale di Brescia, insieme al pazzesco +36 al Bursaspor o al bel successo contro il Badalona, anche se la mancanza di continuità rende impossibile sbilanciarsi.

Di certo l’occasione è ghiotta, perché l’U-BT Cluj-Napoca è penultimo con appena quattro vittorie e un successo bresciano vorrebbe dire mettere un margine di addirittura tre successi di differenza, che sarebbero tantissime con sole altre quattro giornate da disputare in seguito. Inoltre il Cluj-Napoca ha perso quattro delle ultime cinque partite, mentre in trasferta vanta un solo successo a fronte di ben cinque ko: le statistiche sorridono a Brescia, che però all’andata in Romania aveva perso. Meglio quindi non cullarsi troppo con le statistiche e seguire con la massima attenzione ciò che succederà nella diretta di Brescia Cluj-Napoca…

