Potrebbe durare meno del previsto l’esperienza di Raphael Varane al Como. L’ex Real Madrid è stato escluso dalla lista per la Serie A 2024/2025, consegnata a fine mercato. Il difensore ex blancos, arrivato da poche settimane in Italia e alla sua prima esperienza con il nostro campionato, non proverà dunque l’emozione di disputare la sua prima stagione in Serie A. All’esordio, contro la Sampdoria nel match di Coppa Italia, ha infatti riportato un infortunio muscolare che lo ha costretto a saltare le gare seguenti. Rientrerà in campo non prima degli inizi di ottobre, a causa dei guai fisici.

Anche Fabregas, tecnico del Como, ne ha parlato in conferenza stampa: “Vediamo cosa può succedere con Varane, è una sua decisione, dobbiamo capire come sta e come si sente. Per il momento non ha ancora recuperato bene e dobbiamo aspettare un po’ di più”. L’infortunio riportato dal difensore nel match contro la Sampdoria di Coppa Italia lo ha costretto a saltare le sfide contro Juventus e Cagliari in campionato: è durata appena 23 minuti, infatti, la sua stagione fino a questo momento dell’anno. Fabregas, inoltre, visto l’infortunio ha preferito tenerlo fuori dalla lista della Serie A e il club starebbe valutando di prendere misure ancor più drastiche.

Varane rescinde il contratto con il Como? La situazione

Fabregas ha bisogno di giocatori che stanno bene fisicamente per raggiungere la salvezza e per questo motivo ha deciso di tenere fuori dalla lista della Serie A Raphael Varane. Il giocatore, però, potrebbe anche finire lontano da Como: non è esclusa infatti una rescissione del contratto del calciatore, che avrebbe del clamoroso anche perché non sembrava così grave l’infortunio che lo ha fermato nel corso della prima sfida con la maglia dei lariani. Il problema al ginocchio riportato nel corso del match contro la Sampdoria sembrava infatti risolvibile in meno tempo ma vista la decisione del tecnico e della società, sembra che il problema possa essere più grave del previsto.