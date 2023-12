Diretta/ Brescia Como video streaming tv: attesa al Rigamonti (Serie B, 16 dicembre 2023)

DIRETTA BRESCIA COMO, SQUADRE IN SALUTE

La diretta Brescia Como, in programma sabato 16 dicembre alle ore 14:00, racconta della 17esima giornata di Serie B. La Leonessa vanta una striscia aperta di quattro risultati utili consecutivi. Infatti i biancoazzurri, dopo il ko in casa con la Cremonese, si sono rimboccati le maniche e hanno trovato 6 punti tra i pareggi con Pisa, Sudtirol e Reggiana più la vittoria in casa contro la Sampdoria. Grazie a questi risultati, il Brescia si trova ora al decimo posto.

Il Como sta facendo ancora meglio dato che conta 12 punti in più in classifica e un terzo posto figlio anche del recente periodo estremamente soddisfacente. I comaschi sono reduci dal 2-1 al Modena, la quinta vittoria nelle ultime sette dopo Catanzaro, Ascoli, Feralpisalò e Sudtirol. Le restanti due partite hanno comunque visto il Como uscire imbattuto, prima in casa del Pisa e poi tra le mura amiche contro il Lecco.

DIRETTA BRESCIA COMO, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Brescia Como sarà trasmessa sia su Sky che su DAZN. Per l’emittente televisiva sarà necessario abbonarsi al pacchetto Calcio mentre per il servizio streaming esiste un unico abbonamento per fruire di tutti i servizi.

La diretta streaming Brescia Como sarà dunque visibile sia su Sky Go su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc e tablet. Lo stesso vale per l’applicazione di DAZN che però oltre ai precedenti modi di fruizione si aggiunge anche la console di gioco.

DIRETTA BRESCIA COMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Brescia Como vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-2-1. Tra i pali Lezzerini, terzetto arretrato con Adorni, Cistana e Mangraviti. Dickmann e Jallow larghi mentre nella zona mediana ci saranno Bisoli e Van de Looi. In avanti il duo Bjarnasson-Galazzi darà supporto a Borrelli, unica punta.

Il Como si schiera col 4-2-3-1. In porta Semper, pacchetto difensivo formato da Curto, Odenthal, Barba e Sala a chiudere il reparto; A centrocampo Abildgaard e Bellemo agiranno dietro alla folta batteria di trequartisti con Da Cunha, Verdi e Chajia. Anche in questo caso una sola punta ovvero Cutrone.

DIRETTA BRESCIA COMO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Brescia Como danno favorita la squadra di casa a 2.50. Secondo bet365, la X del pareggio è offerta a 3.10 così come il 2 fisso.

Almeno tre gol nel match è offerto a 2.50 contro l’1.50 del segno Under. Infine vediamo Gol e No Gol rispettivamente a 2.05 e 1.70.

