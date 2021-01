Diretta Brescia Cremona/ Streaming video Rai: gran derby lombardo! (basket)

DIRETTA BRESCIA CREMONA: GRAN DERBY!

Brescia Cremona, diretta dagli arbitri Baldini, Sardella e Morelli, è la partita di basket valida nella 14^ giornata della Serie A1: palla a due previsto per le ore 20.45 al PalaLeonessa. Gran derby lombardo per il primo campionato di pallacanestro: nel primo turno del nuovo anno, la Germani di coach Buscaglia torna in campo ben intenzionata a fare suoi punti di gran peso che potrebbero rilanciarsi nella top eight della classifica. Non meno motivata la Vanoli di Galbiati, che, rialzata la testa con l’ultima vittoria occorsa lo scorso 27 dicembre contro Brindisi, è pronta a mettersi alle spalle una serie negativa di risultati e ritornare ai gradini più caldi della classifica. Lo scontro di questa sera si annuncia dunque davvero bollente, considerato che i due club condividono il medesimo tabellino.

DIRETTA BRESCIA CREMONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete invece tutte le informazioni utili consultabili liberamente: il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori sul parquet, i dati squadra per squadra e la classifica del torneo.

DIRETTA BRESCIA CREMONA: IL CONTESTO

Nella 14^ giornata di campionato, la diretta tra Brescia e Cremona si configura davvero come uno scontro diretto valido per accedere alla top eight della classifica della Serie A1. Come abbiamo accennato prima, i due club hanno messo alle spalle un tabellino identico, fatto di 10 punti, di cinque vittorie e sette sconfitte: pure non si può dire che le due squadre abbiano compiuto un percorso identico. Complici rinvii e assenti per infortuni e coronavirus, le due squadre lombarde hanno condotto fin qui cammini differenti: basti pensare che Cremona sarà di nuovo in campo oggi, forte di un vittoria risicatissima appena ottenuta contro Brindisi, con la quale pure la Vanoli ha interrotto una striscia di tre sconfitte di fila, patite in campionato a dicembre. Altro stato d’animo invece per la Leonessa, che in Serie A1 ha fatto scintille all’inizio del mese con i successi su Fortitudo Bologna, Venezia e Cantù: pure nell’ultimo turno la squadra di Biscaglia è finita KO con Sassari, e pure con un risultato pesante (100-87) al PalaSerradimigni. La sconfitta ha piegato ma non distrutto l’animo della Germani, che comunque fa del gioco di squadra la sua arma vincente (anche contro la Dinamo tre giocatori in doppia cifra). Ma questo basterà per avere ragione su Cremona? Solo il campo ce lo dirà.



