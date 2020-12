Diretta Sassari Brescia/ Streaming video tv: big match per la Leonessa

DIRETTA SASSARI BRESCIA: GRAN SFIDA PER BUSCAGLIA

Sassari Brescia, diretta dagli arbitri Lo Guzzo, Bongiorni e Bonisegna, è la partita di basket in programma oggi, domenica 27 dicembre 2020 al PalaSerradimigni: palla a due fissato per le ore 12.00. Dopo i primi recuperi per il campionato e la piccola sosta per le festività natalizie, ecco che il gramde basket della serie A1 torna oggi sono ai riflettori con la 13^ giornata di andata e per questa domenica di riserva un match ben speciale, dove pure saranno messi in palio punti di gran peso. Protagonista è certo la compagine sarda, impaziente di recuperare il terreno perso in classifica e riportarsi ai vertici, approfittando di una classifica generalmente corta. Non meno motivati però saranno oggi i ragazzi di Buscaglia, che inaugurata una striscia positiva di risultati, non hanno certo intenzione di fermarsi qui e potrebbero oggi rientrare in zona play off, mettendo alle corde un rivale di gran lusso. In ogni caso sarà match bollente quello in programma oggi al PalaSerradimigni.

DIRETTA SASSARI BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Brescia viene trasmessa su Eurosport 2, canale accessibile soltanto agli abbonati Sky che lo troveranno al numero 211 del loro decoder; in alternativa, come sempre, si potrà sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player che fornisce la visione di tutte le partite del campionato di Serie A1 in diretta streaming video. Ricordiamo anche la possibilità di consultare liberamente il sito ufficiale www.legabasket.it, sul quale troverete informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori, ma anche i contenuti multimediali e la classifica del torneo.

DIRETTA SASSARI BRESCIA: IL CONTESTO

Come abbiamo accennato prima con la diretta tra Sassari e Brescia sarà vero spettacolo nella 13^ giornata della Serie A1 di basket: in campo infatti saranno due formazioni in buono stato di salute, impazienti di scalare la classifica di campionato. Punta infatti in alto la Dinamo, che pur finita KO contro la capolista Milano nella 12^ giornata, ha recuperato terreno nell’ultimo match occorso contro Cremona, recupero della nona giornata di campionato. Qui la squadra di Pozzecco si è ben fatta valere superano i lombardi per 95-75 e conquistando punti di gran peso. Ovviamente Sassari punta oggi a replicare il successo su un’altra formazione lombarda, quella di Mister Buscaglia, che pure si presenta in campo riposata e in ottimo stato di forma. La Leonessa, dopo qualche scivolone di troppo, pare aver imboccato la strada giusta: alle sue spalle prima del turno, ben tre successi di fila, di cui l’ultimo maturato solo lo scorso fine settimana, nel derby lombardo contro Cantù. Qui Brescia ha superato i canturini padroni di casa con il risultato di 92-89, maturato però solo dopo i tempi supplementari: un risultato risicato, arrivato con grande prestazione corale di tutto il roster di Buscaglia (ben cinque giocatori hanno raggiunto la doppia cifra). E di sicuro servirà ancora il contributo di tutti per sfidare la Dinamo in casa..



© RIPRODUZIONE RISERVATA