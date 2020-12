Diretta Cremona Brindisi/ Streaming video tv: la Happy Casa riparte? (basket A1)

DIRETTA CREMONA BRINDISI: LA HAPPY CASA PER RIPARTIRE

Cremona Brindisi, partita diretta dagli arbitri Alessandro Vicino, Valerio Grigioni e Andrea Valzani, va in scena alle ore 20:00 di domenica 27 dicembre e chiude il programma della 13^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021. La Happy Casa si è vista spezzare la serie di 10 vittorie che l’aveva portata al primo posto in classifica: quasi una beffa che il momento sia arrivato appena dopo aver espugnato il Mediolanum Forum e agganciato Milano in vetta, ma doveva prima o poi succedere e adesso Frank Vitucci, senza più la pressione di dover dimostrare qualcosa di meglio ogni settimana, può fare comunque una corsa di testa sapendo che, salvo cataclismi, i playoff sono una realtà e si proverà a prendersi il fattore campo anche per un’eventuale semifinale.

La situazione è certamente più complessa quella della Vanoli, che in settimana ha giocato il recupero contro Sassari: tuttavia i lombardi stanno portando avanti un campionato dignitoso per quelle che erano le premesse, e hanno tutto per salvarsi. Vedremo quindi quello che succederà nella diretta di Cremona Brindisi, aspettando la quale possiamo provare a fare una valutazione sui temi principali.

Cremona Brindisi rappresenta l’immediata possibilità di riscatto per la Happy Casa: nell’ultimo turno i pugliesi hanno incredibilmente perso in casa contro Pesaro, un risultato che ci può stare – vista la competitività della Vuelle – ma che certamente non era atteso una settimana dopo il grande colpo contro l’Olimpia. Al netto di questo ko i pugliesi hanno dimostrato di poter essere una pretendente allo scudetto, e lo hanno fatto vincendo sfide dirette e aprendo appunto un ciclo di successi che, per di più, è arrivato in concomitanza con gli impegni di Champions League che hanno tolto qualche energia. Questa sera si va al PalaRadi, dove la Vanoli spera di prendersi altri punti utili per la salvezza: dopo le difficoltà e i dubbi nell’iscrivere la squadra alla Serie A1 non può che essere questo l’obiettivo principale, ma il gruppo di Paolo Galbiati ha anche dimostrato di poter essere una pretendente ad un posto nei playoff e dunque, partita dopo partita, i lombardi proveranno a valutare se davvero ci sia questa possibilità. Dovessero battere Brindisi, l’asticella inevitabilmente si alzerebbe…



