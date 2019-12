Diretta Brescia Cremona/ Streaming video tv: bel derby lombardo (basket A1)

Brescia Cremona, che sarà diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Denis Quarta e Alessandro Nicolini, si gioca alle ore 20:00 di giovedì 26 dicembre: va in scena la sfida valida per la 15^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2019-2020, un bel derby lombardo tra due squadre che hanno grandi ambizioni e arrivano da vittorie convincenti. La Vanoli ha demolito Varese sul parquet del PalaRadi, dopo un avvio incerto ma due quarti centrali nei quali ha finalmente messo le cose a posto e mostrato la sua superiorità, andando alla fine a trionfare con 21 punti di scarto; la squadra di Meo Sacchetti per di più ha giocato sabato sera e dunque ha avuto un giorno in più per preparare questo impegno ravvicinato. La Germani invece ha centrato un favoloso +30 al Palazzo dello Sport, schiantando la Virtus Roma: un successo che dà anche tanta fiducia al gruppo di Vincenzo Esposito e gli ha fatto passare un bel Natale. Ora vedremo come andranno le cose nella diretta di Brescia Cremona, aspettandone la palla a due possiamo valutare alcuni dei temi principali legati a questa partita del PalaLeonessa.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Cremona non è una di quelle che per questo turno di Serie A1 vengono trasmesse sui canali della nostra televisione, ma tutti gli appassionati potranno seguire questa sfida sulla piattaforma Eurosport Player, tramite il servizio di diretta streaming video (anche qui bisogna abbonarsi) e la fornitura di tutte le gare del massimo campionato di basket. Ricordiamo anche il sito www.legabasket.it, sul quale è possibile consultare tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

DIRETTA BRESCIA CREMONA: RISULTATI E CONTESTO

In Brescia Cremona si affrontano due delle tre squadre che sono entrate in questa 15^ giornata di campionato con il quarto posto in classifica: l’altra era la Fortitudo Bologna. E’ la conferma di quanto questi due progetti, che possiamo considerare simili per come sono nati, stiano facendo bene: entrambe hanno disputato una finale di Coppa Italia nelle ultime due stagioni, con la differenza che la Vanoli è anche riuscita a mettere il trofeo in bacheca. Ormai solide realtà del nostro campionato, le due società lombarde puntano a sovvertire l’ordine del pronostico che vede Milano, le due squadre di Bologna e Sassari (senza dimenticarsi di Venezia, anche se al momento attardate) partire favorite per la vittoria dello scudetto; nel frattempo, guardando l’obiettivo a breve termine, possiamo sicuramente dire che entrambe sono molto vicine a qualificarsi alla Final Eight e che, vista la classifica attuale, potrebbero anche tornare a incrociarsi nel primo turno di quella competizione. Per il momento sarà davvero interessante stabilire quale delle due riuscirà a prendersi la vittoria al PalaLeonessa, nella partita di Santo Stefano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA