Diretta Roma Brescia/ Streaming video Rai: incrocio da playoff (basket Serie A1)

Roma Brescia, in diretta dal Palazzo dello Sport, si gioca alle ore 20:45 di domenica 22 dicembre e chiude il programma della 14^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2019-2020: una bella partita tra due squadre che fino a questo momento hanno tenuto lo stesso rendimento, con la differenza che la Virtus deve ancora effettuare il suo turno di riposo nel girone di andata. Questo significa che la Germani, che proprio settimana scorsa si è fermata, ha la possibilità di mettere a referto un successo fondamentale per staccare l’avversaria, far fruttare quella che sarebbe un’altra vittoria dopo quella interna contro Pistoia e prendersi una buona fetta di qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia, in questo momento l’obiettivo comune per entrambe. Ottimo momento anche per i capitolini, che arrivano da due vittorie consecutive: dopo quella contro Trieste è infatti arrivato il blitz alla BLM Group Arena, con il quale i giallorossi hanno fatto capire di essere una solida alternativa alle big. Vediamo dunque come andranno le cose nella diretta di Roma Brescia; nel frattempo possiamo valutare i temi principali legati alla partita.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Roma Brescia sarà trasmessa da Rai Sport e Rai Sport +, dunque la visione sarà disponibile a tutti sulla televisione di stato, ai numeri 57 e 58 del telecomando; resta valido comunque l’appuntamento con la piattaforma Eurosport Player, che fornisce ai suoi abbonati la possibilità di seguire le gare della Serie A1 in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito ufficiale www.lega.basket.it troverete invece tutte le informazioni utili legate alla partita e alle due squadre, come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA ROMA BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

Roma Brescia è una partita che si potrebbe facilmente riproporre ai playoff, o magari già in Coppa Italia: entrando nella 14^ giornata, e considerando le sfide dirette per quanto parziali, la Leonessa occupava il sesto posto in classifica mentre la Virtus è ottava. Questo chiaramente è un dato che potrebbe essere modificato dopo questo turno, e che andrà valutato al termine del girone di andata; di sicuro Brescia sta riuscendo a trovare lo stesso ritmo che le aveva permesso, nel 2017-2018, di rappresentare la grande sorpresa della stagione fino ad arrivare alla finale della Coppa Italia. Roma è neopromossa, ma è anche una grande piazza: comprensibilmente arrivare ai playoff è considerato un traguardo importante e che già quest’anno può essere raggiunto, pur se in termini ufficiali mantenere la categoria rimane l’obiettivo principale. L’andamento della squadra di Piero Bucchi per il momento è più che positivo, e vincere oggi significherebbe avvicinare sensibilmente la Final Eight anche considerando il turno di stop; dunque adesso bisogna mettersi comodi e valutare quale delle due squadre riuscirà a prendersi la vittoria qui al Palazzo dello Sport.



© RIPRODUZIONE RISERVATA