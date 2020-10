Diretta Brescia Entella/ Streaming video tv: chi riparte meglio? (Serie B)

DIRETTA BRESCIA ENTELLA: LOMBARDI FAVORITI!

Brescia Entella, in diretta dallo stadio Mario Rigamonti della città lombarda, si gioca alle ore 16.00 di oggi pomeriggio, sabato 31 ottobre 2020, per la sesta giornata del campionato di Serie B 2020-2021. Arriviamo alla diretta di Brescia Entella con una situazione molto curiosa e che purtroppo è figlia del periodo che stiamo vivendo: infatti sia le Rondinelle lombarde sia la Virtus di Chiavari hanno visto rinviate le rispettive partite della scorsa giornata causa Covid e dunque gli ultimi risultati nel campionato di Serie B risalgono al precedente turno infrasettimanale, quando il Brescia aveva perso per 1-0 sul campo del Chievo mentre l’Entella aveva ottenuto un buon pareggio per 0-0 sul campo del Frosinone. La classifica non è esaltante, dal momento che abbiamo quattro punti per il Brescia e appena tre per l’Entella, sia pure logicamente con una partita da recuperare per entrambe. Sarebbe però importante ripartire con una vittoria: chi ci riuscirà?

DIRETTA BRESCIA ENTELLA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv di Brescia Entella non sarà garantita, ma naturalmente la partita di Serie B come tutte quelle del campionato cadetto di questa stagione sarà visibile in diretta streaming video tramite la piattaforma digitale Dazn per tutti i suoi abbonati, dal momento che pure in questo 2020-2021 la Serie B è portata principale del’offerta sportiva di Dazn.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA ENTELLA

In questo periodo, parlare delle probabili formazioni di Brescia Entella come d’altronde di quasi tutte le partite non è facile. L’Entella almeno ha saltato la partita contro il Venezia a causa dell’emergenza in casa lagunare, mentre la “colpa” del rinvio di Cremonese Brescia era dovuto a un caso di positività proprio nelle Rondinelle, giunto troppo a ridosso del match per riesaminare tutti. Il Brescia per di più ha anche cambiato allenatore di recente, per rendere ancora più instabile il quadro. I lombardi sono reduci almeno dalla netta vittoria in Coppa Italia contro il Perugia che (turnover permettendo) potrebbe far pendere la bilancia dalla parte dei protagonisti di mercoledì, in particolare un Bisoli in grande spolvero. Discorso simile per l’Entella, che invece ha vinto martedì contro il Pisa con una magia di Brunori da mettere in copertina. Quanto le scelte di Coppa Italia saranno confermate in campionato?

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche a pronostico e quote per Brescia Entella in base all’agenzia Snai, che vede largamente favoriti i padroni di casa lombardi. Il segno 1 è infatti quotato a 1,80, mentre poi si sale a 3,15 in caso di pareggio per il segno X e fino a 5,25 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di colpaccio esterno dell’Entella.



© RIPRODUZIONE RISERVATA