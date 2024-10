DIRETTA SCAFATI BRESCIA: CHI RESTERÀ A PUNTEGGIO PIENO?

Con la diretta Scafati Brescia, alle ore 18:00 di domenica 6 ottobre, vivremo un bell’appuntamento con la seconda giornata di basket Serie A1 2024-2025: la Beta Ricambi Arena è pronta ad accogliere l’esordio casalingo di una Givova che, reduce da un bellissimo campionato, è ripartita con il piede giusto e si è presa una vittoria a Sassari, giunta alla terza stagione nel massimo campionato Scafati vuole alzare l’asticella e dopo due salvezze vuole chiaramente provare a spingersi verso i playoff, anche se è consapevole di come prima dovrà innanzitutto pensare a confermare la categoria senza voli pindarici.

Dal canto suo Brescia è partita da dove aveva interrotto la passata stagione: una vittoria roboante contro Varese, al netto dei problemi della Openjobmetis la Germani ha fatto vedere di essere ormai diventata una delle migliori squadre della nostra Serie A1 e ora vuole finalmente provare a centrare la finale, anche se questo traguardo dovrà passare da una regular season brillante come l’ultima. Noi adesso scopriremo presto quello che succederà nella diretta Scafati Brescia, aspettando che arrivi la palla a due possiamo fare qualche rapida considerazione sugli aspetti principali di una partita che potrebbe anche essere meno scontata del previsto.

COME SEGUIRE LA DIRETTA SCAFATI BRESCIA IN STREAMING VIDEO TV

Per assistere alla diretta tv di Scafati Brescia non potrete rivolgervi ai canali tradizionali della nostra televisione, ma anche per questa stagione i diritti per trasmettere tutte le partite del campionato di basket Serie A1 sono stati acquisiti dalla piattaforma DAZN: per assistere alle immagini dovrete essere abbonati al servizio e si tratterà di una visione in diretta streaming video. Inoltre, possiamo ricordare la possibilità di consultare liberamente il sito ufficiale della Lega, www.legabasket.it, per tutte le informazioni utili su questo match.

DIRETTA SCAFATI BRESCIA: GERMANI GIÀ IN PALLA

Ci stiamo davvero avvicinando alla diretta Scafati Brescia: non poteva sperare in esordio migliore Marcelo Nicola, tornato ad allenare dopo l’esperienza nella sua Treviso e subito vincitore al PalaSerradimigni, campo sempre difficile da espugnare ma sul quale la sua Givova ha dato prova di solidità, cosa che per l’appunto aveva fatto vedere anche nella passata stagione. La corsa ai playoff sarà difficile perché la concorrenza è tanta, per il momento possiamo dire che questa Scafati possa agilmente salvarsi e dunque spostare lo sguardo più in alto, cosa che le permetterebbe di affrontare le partite in un altro modo.

Per Brescia il discorso è diverso: dopo l’anno scorso i playoff sono diventati una certezza, ormai la Leonessa ha assunto uno status di squadra che virtualmente può pensare più in là e dunque al modo in cui riuscire a vincere un’eventuale serie contro una delle due corazzate. La squadra ha un roster di grande qualità e compattezza, le esperienze passate hanno aiutato e Brescia è pronta nuovamente a giocarsi la vittoria della regular season, che nell’ultimo campionato di Serie A1 era sfuggita per questione di dettagli ma che la Germani ha fatto ampiemente vedere possa essere un obiettivo più che concreto.