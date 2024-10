DIRETTA MILANO BRESCIA: UN GRANDE SPETTACOLO!

La diretta Milano Brescia ci consegna, a partire dalle ore 17:00 di domenica 13 ottobre 2024, un vero e proprio show nella terza giornata di basket Serie A1 2024-2025: è questo il big match del turno, due squadre che anche lo scorso anno si sono giocate il primo posto in regular season e che potrebbero rifarlo, ovviamente con il terzo incomodo che è la Virtus Bologna. Intanto Milano, che ha vinto gli ultimi tre scudetti, è partita vincendo la Supercoppa ma poi in campionato è stata letteralmente sorpresa da Trieste; la reazione è arrivata immediatamente, sotto forma di una partita dominata contro Sassari nella quale Ettore Messina ha anche potuto allungare le rotazioni.

Diretta/ Milano Paris (risultato finale 79-74): contro-rimonta Olimpia! (Eurolega, 11 ottobre 2024)

Per quanto riguarda Brescia, la Germani ha ormai lo status di corazzata o comunque big di Serie A1; la vittoria larga, anzi larghissima, contro Varese all’esordio ha rischiato di non essere replicata a Scafati, ma in qualche modo la Germani è riuscita a sfangarla anche con il talento dei singoli ed è così rimasta a punteggio pieno. Ora nella diretta Milano Brescia potrebbe anche mettere due gare di distanza tra sé e l’Olimpia, naturalmente in questo momento conta davvero il giusto e comunque entrambe le squadre che i conti si fanno in primavera, di conseguenza per il momento accontentiamoci di questa grande diretta Milano Brescia.

DIRETTA/ Milano Sassari (risultato finale 100-75): l'Olimpia domina e vince al Forum! (6 ottobre 2024)

MILANO BRESCIA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Purtroppo la diretta tv di Milano Brescia non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: il big match non fa parte del pacchetto televisivo per la terza giornata di Serie A1, ma naturalmente la piattaforma DAZN garantisce l’intera programmazione del massimo campionato di basket e, di conseguenza, anche questa partita del Mediolanum Forum verrà fornita con una visione in diretta Milano Brescia streaming video, ricordando che dovrete aver sottoscritto un abbonamento all’emittente per accedere alle immagini.

DIRETTA MILANO BRESCIA: CHE TEST PER LA GERMANI!

La diretta Milano Brescia rappresenta un bel test soprattutto per la Germani: dobbiamo dire chiaramente che le partite di regular season, soprattutto se arrivano alla metà di ottobre, non possono essere prese in senso assoluto per confermare o smentire una tesi, certamente però Brescia sa bene che, se vuole vincere lo scudetto, dovrà prima o poi fare i conti con una serie playoff contro una delle due corazzate – se non entrambe – e allora le due gare di stagione regolare possono essere “usate” da Alessandro Magro per iniziare a capire dove si possa colpire l’Olimpia, oltre che per racimolare punti in classifica e portare dalla propria parte la sfida diretta.

DIRETTA/ Scafati Brescia (risultato finale 93-95): Della Valle-Ivanov, la Germani la sfanga! (6 ottobre 2024)

Milano ovviamente, almeno nel lungo periodo, può pagare il doppio impegno: l’Olimpia è abituata a giocare l’Eurolega ma le fatiche fisiche non diminuiscono per questo, ad un certo punto la coperta potrebbe risultare corta anche per un roster sconfinato come quello a disposizione di Messina e dunque qualche vittoria sarà inevitabilmente lasciata per strada, ricordiamo per esempio che lo scorso anno Milano non era partita esattamente bene in campionato ma poi era riuscita a riprendersi nel migliore dei modi, e comunque era stata nuovamente lei a cucirsi il tricolore sul petto. Ora vediamo, la diretta Milano Brescia potrebbe consegnarci un prelibato antipasto dei playoff, e magari anche della Coppa Italia.