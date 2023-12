DIRETTA/ Brescia Milano video streaming tv: un episodio particolare (basket A1, 30 dicembre 2023)

DIRETTA BRESCIA MILANO: L’EPISODIO

Aspettando la diretta di Brescia Milano, possiamo ricordare che quasi un anno fa la Germani aveva raccolto una grande soddisfazione contro l’Olimpia: una vittoria nel primo turno di Coppa Italia, un successo che aveva poi lanciato la squadra di Alessandro Magro verso un insperato titolo. Il 15 febbraio, al PalaAlpitour di Torino, una Brescia in piena crisi e presente alla Final Eight come ottava del seeding aveva sorpreso la corazzata Milano: era finita 75-72 per la Leonessa, che all’intervallo lungo si era trovata avanti di 16 punti prima di venire rimontata, rischiare di non vincere ma tenendo botta fino a piazzare il grande colpo.

C’erano stati 16 punti per CJ Masslinburg, 13 per Kenny Gabriel e 11 per John Petrucelli; Amedeo Della Valle aveva contribuito con 7 assist, ma quella partita contro Milano non poteva far immaginare che l’ex di giornata avrebbe poi tenuto 20,5 punti di media tra semifinale e finale, vincendo il premio di MVP della Coppa Italia con il match decisivo contro la Virtus Bologna chiuso a 26 punti e 6 assist. Per Brescia una grande vittoria, il primo trofeo nella storia con un cammino iniziato con una grande vittoria contro l’Olimpia: oggi la storia è diversa e per classifica la Germani è favorita in questa partita, vedremo cosa succederà… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BRESCIA MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Milano non sarà una delle partite che, per questa 14^ giornata di Serie A1, è stata inclusa nel pacchetto (tre gare per turno) che viene garantito sui canali della nostra televisione. Va tuttavia ricordato che esiste un altro modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

BEL TEST PER ENTRAMBE!

Brescia Milano si gioca in diretta dal PalaLeonessa, alle ore 17:00 di sabato 30 dicembre: lussureggiante big match nella 14^ giornata di basket Serie A1 2023-2024, una sfida che mette a confronto una delle due capolista del nostro campionato e quella che per anni ha dominato la scena, vincendo per esempio gli ultimi due scudetti. L’Olimpia ha avuto parecchie difficoltà nel corso della stagione, ma adesso appare in ripresa: lo ha dimostrato con una bella serie in questo torneo, per il momento culminata nella vittoria contro Cremona con la Vanoli che è stata tenuta a soli 51 punti segnati.

Brescia invece ha iniziato subito a volare, prendendosi la vetta della classifica con sorpresa di parecchi addetti ai lavori nonostante fosse comunque considerata una squadra da playoff; nell’ultima giornata ha perso a Venezia una sfida diretta ed è stata agganciata dalla Reyer, ma è stata solo la terza sconfitta in Serie A1 in un percorso che potrebbe anche regalare la vittoria in regular season. aspettando allora che la diretta di Brescia Milano prenda il via, proviamo a fare qualche rapida considerazione sui temi principali di questa partita.

DIRETTA BRESCIA MILANO: SITUAZIONE E CONTESTO

La diretta di Brescia Milano ci consegna un grande spettacolo: una sorpresa ad altissimi livelli e una corazzata che va alla ricerca del terzo scudetto consecutivo, che all’inizio di questo campionato si sono di fatto scambiate i ruoli. La Germani sta davvero stupendo per la solidità con la quale affronta tutte le avversarie: la sconfitta del Taliercio al momento va derubricata come un episodio e per di più contro un’ottima squadra che ha infatti lo stesso record, per ora solo tanti complimenti al lavoro di Alessandro Magro e a un roster che sta facendo anche più di quanto fosse lecito aspettarsi.

Discorso quasi opposto per Milano, che invece ha dovuto subire parecchie difficoltà: l’Olimpia a un certo punto ha anche dato la sensazione di poter rimanere fuori dalla Final Eight di Coppa Italia, presumibilmente Ettore Messina ha anche rassegnato le dimissioni ma poi le cose hanno iniziato a migliorare, anche in Eurolega. Il ritorno di Shabazz Napier potrebbe davvero essere il punto determinante per svoltare del tutto la stagione: a oggi, anche con il quinto posto in classifica, non c’è ragione per dubitare che, quando arriverà la primavera, l’Olimpia sarà ancora lì a giocarsela con i galloni della favorita.











