DIRETTA/ Venezia Brescia (risultato 18-22) streaming video tv: fine primo quarto

DIRETTA VENEZIA BRESCIA (RISULTATO 18-22): FINE PRIMO QUARTO

Al Palasport Giuseppe Taliercio, Venezia ospita Brescia in occasione di questa gara valida per la tredicesima giornata della Serie A1 maschile di pallacanestro, dove i padroni di casa vogliono dare continuità alla strepitosa vittoria sul campo della Virtus Bologna, mentre Brescia vuole continuare a sognare, lassù in vetta.

Primo quarto estremamente equilibrato, nel quale le due formazioni si danno battaglia fino agli ultimi secondi. Nel finale, però, la Germani trova il guizzo vincente per passare dalla situazione di parità a quella del +4, con il quale chiude questa frazione. Il punteggio per il momento recita 22-18 in favore della squadra lombarda.

DIRETTA VENEZIA BRESCIA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Sta per cominciare la diretta di Venezia Brescia: già qualche settimana fa ricordavamo come la Germani sia la prima capolista che, da 11 anni a questa parte, esca dal trio Milano-Virtus Bologna-Venezia: l’ultima in questo senso era stata Varese nel 2012-2013. Il basket di casa nostra è cambiato parecchio da allora: c’era ancora Siena che quell’anno avrebbe vinto l’ultimo dei suoi sette scudetti consecutivi, l’Olimpia Milano non aveva ancora spezzato il digiuno tricolore (ma lo avrebbe fatto nella stagione seguente, dopo 18 anni senza il titolo) e la terza in classifica, poi finalista, era Roma che era ancora presente in Serie A1 al pari di Cantù, Avellino, Caserta, Montegranaro e Biella, realtà al momento solide a differenza di Treviso e Fortitudo Bologna sprofondate nelle serie minori.

Brescia dal canto suo avrebbe dovuto aspettare qualche anno per arrivare finalmente al piano di sopra; oggi si gode un primato che aveva già assaggiato nel corso della sua esperienza in Serie A1, ma questa volta potrebbe realmente portarlo sino al termine della regular season. Per adesso dobbiamo scoprire come andranno le cose sul parquet del Taliercio: mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare siano i protagonisti di questo big match della 13^ giornata, finalmente la palla a due di Venezia Brescia sta per alzarsi! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA VENEZIA BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Venezia Brescia non sarà disponibile sui canali della nostra televisione, non essendo stata inclusa nel pacchetto delle tre gare mandate in onda per questa tredicesima giornata. Va tuttavia ricordato che esiste un altro modo per assistere a questa sfida, ed è quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che garantisce l’intera programmazione del campionato di basket Serie A1 in diretta streaming video. Infine bisogna ricordare che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, sono consultabili tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore statistico aggiornato in tempo reale.

LA STORIA

La storia della diretta di Venezia Brescia potrebbe essere scritta anche con le partecipazioni ai playoff da parte di queste due squadre. A dire il vero è successo soltanto in due occasioni che entrambe raggiungessero la post season: è accaduto per l’ultima volta nel 2022, quando la Germani si era presa il terzo posto in regular season ma era stata eliminata in quattro gare da Sassari, mentre la Reyer era stata fatta fuori dalla sorprendente Tortona sempre per 3-1, se non altro senza avere il fattore campo (ma dopo aver vinto gara-1 a Casale Monferrato).

Per l’altro precedente invece bisogna tornare al 2017-2018, prima partecipazione di sempre di Brescia ai playoff. Anche allora la Leonessa era terza e aveva fatto fuori Varese (3-0) prima di cadere in semifinale contro Milano; Venezia invece era la testa di serie numero 1 e aveva schiantato Cremona al primo turno, ma poi nella semifinale contro Trento, riedizione della finale dell’anno precedente, la Dolomiti Energia si era presa la rivincita eliminando la Reyer in quattro partite. Nelle altre stagioni Brescia non ha raggiunto la post season; quest’anno sembra che nuovamente entrambe debbano entrare nelle prime otto, magari arriverà il primo incrocio e, chissà, forse anche anticipato nella Final Eight di Coppa Italia. (agg. di Claudio Franceschini)

GERMANI PER CONFERMARSI!

Venezia Brescia verrà diretta dagli arbitri Lorenzo Baldini, Martino Galasso e Andrea Valzani: alle ore 19:30 di sabato 23 dicembre si gioca per la 13^ giornata di basket Serie A1 2023-2024, sfida infuocata al Taliercio dove arriva la prima in classifica. Una Brescia che si è trovata al primo posto solitario e continua a correre: con la vittoria di Reggio Emilia ha anche timbrato la qualificazione aritmetica alla Final Eight, difenderà dunque il titolo vinto l’anno scorso in Coppa Italia ma, per come stanno andando le cose, è chiaro che adesso la Germani possa pensare decisamente più in grande.

Attenzione però a Venezia, che è squadra vera: lo ha dimostrato espugnando la Segafredo Arena al termine di una partita bellissima, e nonostante qualche fischio controverso nel finale, riuscendo così a rimettersi in marcia non solo blindando di fatto la Coppa Italia, ma anche lasciando intendere di poter correre per il primato in regular season, che sarebbe chiaramente più vicino vincendo questa sera. Aspettando allora che la diretta di Venezia Brescia prenda il via, proviamo a fare qualche ulteriore approfondimento sulle tematiche portate in dote da questo big match del Taliercio.

DIRETTA VENEZIA BRESCIA: SITUAZIONE E CONTESTO

In questo momento la diretta di Venezia Brescia è una delle partite più interessanti cui possiamo assistere nella nostra Serie A1: si affrontano due squadre che sono in lotta per il primo posto, Brescia ha preso il comando delle operazioni ma la stagione è ancora lunga e la Reyer è lì a giocarsela con tutte le armi e bagagli, anche se deve fare i conti con l’altra corsa dell’anno, ovvero quella verso il play in di Eurocup che ovviamente impegna energie fisiche e nervose. Brescia rivelazione, Venezia conferma: forse possiamo riassumere così il quadro generale della partita.

Sicuramente sapevamo che la Germani fosse una squadra vera e che potesse timbrare i playoff, ma in pochi pensavano che a tre giornate dal termine del girone di andata sarebbe stata in testa da sola; certamente la crisi di Milano ha contribuito, ma il passo di Brescia è fatto di 10 vittorie e due sole sconfitte e di conseguenza Alessandro Magro e i suoi ragazzi hanno costruito da soli questo primato, adesso giustamente se lo godono provando a confermarlo e sapendo che la trasferta di Venezia sarà un altro importante esame di maturità per la capolista.











