DIRETTA MILANO CREMONA/ Video streaming tv: le parole di Mario Fioretti (basket, oggi 24 dicembre 2023)

DIRETTA MILANO CREMONA: PARLA FIORETTI

Da un derby all’altro, la diretta di Milano Cremona arriva per l’Olimpia dopo il prezioso successo a Varese di domenica scorsa, anche se nel mezzo ci sono state ben due partite in Eurolega in questa settimana pre-natalizia così intensa. Torniamo comunque idealmente indietro di sette giorni per approfondire il commento sulla sempre sentita vittoria contro i cugini di Varese; ne aveva parlato per l’Olimpia Milano coach Mario Fioretti, che aveva sostituito l’indisposto Ettore Messina: “Per noi era una gara durissima, perché siamo usciti alle 23 di venerdì sera dal palasport di Barcellona e quindi venire qui, su questo campo, questo pubblico, e giocare a così poche ore di distanza da quella battaglia, sapevamo che sarebbe stato improbo.

Tanto più con due giocatori nuovi, due innesti, a parte gli assenti”. Fioretti quindi ha voluto rendere merito in primis proprio ai giocatori, ma anche a tutto lo staff tecnico che egli ha rappresentato in conferenza stampa: “Sono stati bravi i ragazzi contro una Varese che secondo me ha giocato con l’atteggiamento giusto, bene, con grande aggressività. Voglio ringraziare anche gli altri allenatori: io sono qui ma con Ettore assente sono stati fondamentali loro, a darmi sempre il consiglio giusto, a usare la parola giusta”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MILANO CREMONA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Cremona non sarà prevista, dal momento che questa non sarà una delle tre partite del turno di Serie A trasmesse su Eurosport oppure Dmax; tuttavia, sarà naturalmente disponibile la diretta streaming video di Milano Cremona, garantita sulla piattaforma Dazn che trasmette per i propri abbonati tutte le partite del massimo campionato di pallacanestro.

MILANO CREMONA: DERY AL FORUM!

Milano Cremona, diretta dagli arbitri Bartoli, Grigioni e Capotorto, si giocherà con palla a due alle ore 12.00 di oggi, domenica 24 dicembre 2023, come posticipo della tredicesima giornata della Serie A di basket. Vigilia di Natale al Mediolanum Forum di Assago quindi per gli appassionati di pallacanestro, che si potranno godere questo bel derby lombardo come posticipo del turno disputato per il resto interamente ieri in vista del Natale. L’EA7 Emporio Armani Milano tuttavia ha giocato appena venerdì la sua seconda partita settimanale in Eurolega, ecco dunque spiegato il motivo per cui ovviamente il derby lombardo sia slittato alla domenica.

Sappiamo che per l’Olimpia Milano questa non è finora una stagione facile e le difficoltà sono particolarmente evidenti proprio in campionato, dove era difficile prevedere un bilancio di 7-5 dopo le prime dodici giornate di Serie A. Milano deve quindi risalire posizioni, ma attenzione a una Vanoli Basket Cremona che sogna il colpaccio, magari sfruttando le altrui fatiche di Coppa, per firmare quello che sarebbe un sensazionale aggancio in classifica, dal momento che finora per Cremona si contano sei vittorie e altrettante sconfitte. Il derby dunque si prospetta intrigante, che cosa ci potrà dire la diretta di Milano Cremona?

DIRETTA MILANO CREMONA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Milano Cremona, dobbiamo ribadire che il derby lombardo sarà una partita da vincere per i padroni di casa dell’Olimpia, perché cinque sconfitte nelle precedenti dodici giornate sono già troppe per la EA7 Emporio Armani. In casa, Milano è caduta contro Pesaro e Pistoia, quindi nemmeno questa sarebbe una garanzia, però dobbiamo segnalare che nelle ultime due giornate sono arrivati il successo nel big-match contro la Virtus Bologna e il colpaccio a Varese nel derby più sentito, quindi Milano sta raddrizzando la situazione, che però richiederebbe un consolidamento perché l’Olimpia deve inseguire la migliore posizione possibile, per il momento in ottica Coppa Italia.

La Vanoli Basket Cremona invece sta vivendo una buona stagione di centro classifica, con sei vittorie e altrettante sconfitte. Spicca il successo contro la Virtus Bologna ed inoltre Cremona arriva da una netta vittoria contro Tortona nella scorsa giornata, per cui la Vanoli sa come si può far male alle grandi, mentre in trasferta ha già saputo vincere a Scafati e Varese. Certo, stavolta bisognerà unire entrambi gli aspetti per vincere al Forum contro l’Olimpia, ma la Vanoli potrà provarci senza particolari pressioni: sarà un fattore determinante per la diretta di Milano Cremona?











