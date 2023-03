DIRETTA BRESCIA MILANO/ Video streaming tv: l’Olimpia per vendicare la Coppa Italia

DIRETTA BRESCIA MILANO: IL PRECEDENTE

Lo abbiamo già detto nel presentare la diretta di Brescia Milano, ma possiamo approfondire quel precedente che le due squadre hanno giocato in Coppa Italia: sono passati 39 giorni dal match al Pala Alpitour di Torino, che aveva inaugurato l’edizione della Final Eight e ci aveva immediatamente regalato una sorpresa. Brescia, arrivata in Piemonte con sei sconfitte consecutive in campionato e la testa di serie numero 8, aveva battuto la capolista Olimpia Milano: risultato 75-72, partita sempre in equilibrio nella quale la differenza l’aveva fatta il secondo quarto da 25-10 in favore della Germani, che poi era stata recuperata ma era riuscita a mantenere il sangue freddo vincendo il finale punto a punto.

CJ Massinburg aveva chiuso con 16 punti, Kenny Gabriel con 13 e John Petrucelli con 11; poi 7 assist per Amedeo Della Valle e 8 rimbalzi per Aleksej Nikolic. A Milano non erano bastati i 18 punti di Billy Baron e i 13 a testa di Timothé Luwawu-Cabarrot e Shabazz Napier; Brescia quel giorno non immaginava certamente che quello sarebbe stato il primo mattone verso la clamorosa vittoria della Coppa Italia, rifacendosi anche della finale persa nel 2019 contro Cremona; per l’Olimpia invece il secondo titolo lasciato per strada dopo la Supercoppa. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BRESCIA MILANO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Milano non è una di quelle che saranno trasmesse sui canali della nostra televisione per la 23^ giornata di Serie A1. Possiamo comunque ricordare che tutte le partite del nostro campionato di basket sono fornite dalla piattaforma Eleven Sports: per accedere al servizio è possibile sottoscrivere un abbonamento ma si può anche decidere di acquistare l’evento on demand, ricordando che sarà una visione in diretta streaming video e che il pacchetto fa parte anche di DAZN. Sul sito ufficiale della Lega, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale così come la classifica e il calendario del massimo campionato di basket.

BRESCIA MILANO: ANCORA IL DERBY!

Brescia Milano viene diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Sergio Baldini e Denis Quarta: si gioca alle ore 19:00 per la 23^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Al PalaLeonessa va in scena il terzo derby stagionale tra queste due squadre: la Germani ha fatto il colpo grosso nel primo turno di una Coppa Italia che poi ha incredibilmente vinto contro ogni pronostico, poi va detto che nell’ultima giornata Brescia è tornata a perdere (a Pesaro) e la sua classifica è rimasta assolutamente delicata, pur se non pessima come poteva essere.

Arriva da una sconfitta anche Milano, che è uscita sconfitta in casa contro la Virtus Bologna: l’Olimpia adesso si trova al secondo posto in classifica e potrebbe rischiare anche quello, tuttavia la squadra di Ettore Messina è impegnata nella grande rincorsa ai playoff di Eurolega e dunque inevitabilmente potrebbe perdere qualche energia e qualche match in più. Adesso sarà interessante valutare quello che succederà nella diretta di Brescia Milano, mentre aspettiamo facciamo qualche rapido excursus sui temi principali della partita.

DIRETTA BRESCIA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Ci farà compagnia tra poco la diretta di Brescia Milano: una partita molto interessante tra due squadre che in questo momento hanno diversi obiettivi, ma che in epoca recente sono anche state incrociate in partite di cartello. Inevitabile ricordare per esempio la serie di semifinale che era andata in scena nel 2018; certo sono passati cinque anni, ma nel corso di questo periodo la Germani ha comunque saputo mantenere un livello alto ed è solo in questa stagione che è andata in crisi, riuscendo però a mettere comunque le mani sulla Coppa Italia.

Milano ha come obiettivo quello di chiudere al primo posto la regular season, la sconfitta interna contro la Virtus Bologna non è stata un bel segnale ma, come già detto, per contro l’Olimpia sta effettuando una straordinaria rimonta in Eurolega che potrebbe realmente portarla a giocare quei playoff che fino a poche settimane fa sembravano una chimera. Dunque, anche stasera qualche energia potrebbe essere “lasciata” per le ultime partite in campo continentale, ma è pacifico dire che nella diretta di Brescia Milano sia l’Olimpia a partire favorita…











