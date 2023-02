Diretta Milano Brescia/ Streaming video tv: il derby apre i quarti! (Coppa Italia)

DIRETTA MILANO BRESCIA: INIZIANO I QUARTI DI COPPA ITALIA!

Milano Brescia è diretta dagli arbitri Saverio Lanzarini, Tolga Sahin e Alessandro Perciavalle: alle ore 18:00 di mercoledì 15 febbraio questa partita apre il programma della Coppa Italia 2022-2023. La Final Eight di basket finalmente è arrivata: tradizionalmente a febbraio, viene inaugurata da un bel derby lombardo tra la corazzata Olimpia, vincitrice delle ultime due edizioni e squadra da battere anche al PalaAlpitour di Torino, e la Germani che la sua finale l’aveva raggiunta nel 2018, ma l’aveva persa anche a sorpresa proprio contro una Torino che aveva già vissuto le dimissioni di due allenatori e pareva non troppo quadrata.

Attenzione ovviamente alle sorprese: forse la maledizione della testa di serie numero 1 è ormai superata, ma certamente in una competizione con gare secche e che si gioca in campo neutro può succedere davvero di tutto e la Germani, arrivata qui non esattamente in forma, ha la possibilità di fare il colpo grosso. Scopriremo presto se nella diretta di Milano Brescia succederà questo, per il momento possiamo valutare alcuni dei temi principali che potrebbero emergere nel corso del primo quarto di finale di Coppa Italia al PalaAlpitour, non vediamo l’ora che arrivi la palla a due…

DIRETTA MILANO BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Le informazioni sulla diretta tv di Milano Brescia sono quelle che riguardano ogni singola partita della Coppa Italia di basket: l’intero programma della Final Eight sarà infatti fornito da DMAX, Eurosport 2 e Eleven Sports. Nel primo caso appuntamento in chiaro al numero 52 del digitale terrestre; nel secondo l’accesso sarà riservato ai soli abbonati alla televisione satellitare (numero 211 del decoder), nel terzo invece la visione del match sarà in diretta streaming video, ricordando che da poco Eleven fa parte del pacchetto DAZN e dunque sarà fruibile dai suoi clienti. Possiamo poi dire che, come di consueto, sul sito www.legabasket.it – all’apposita sezione dedicata alla Coppa Italia – troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore dei match, aggiornati in tempo reale.

DIRETTA MILANO BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

Presentando la diretta di Milano Brescia dobbiamo innanzitutto ricordare che la partita di campionato si è giocata quattro mesi e mezzo fa: era la prima della nuova Serie A1 e l’Olimpia, che era in casa, l’aveva portata a casa per un punto. È passata tanta acqua sotto i ponti da allora: Milano ha iniziato il suo percorso in Eurolega e Brescia quello in Eurocup, ci sono stati infortuni da una parte e dall’altra, l’Olimpia ha vissuto una grave crisi in Europa che potrebbe aver compromesso la ricerca dei playoff mentre la Germani, una volta qualificata in Coppa Italia, ha smesso di vincere.

Naturalmente se dovessimo fare un confronto a freddo tra le due squadre non potremmo esimerci dal dire che Milano sia nettamente favorita; nelle ultime due stagioni l’Olimpia ha preso davvero sul serio la Final Eight e sostanzialmente quando è scesa in campo non c’è mai stata una reale partita con qualunque avversaria la squadra di Ettore Messina abbia giocato. Forse l’unica è stata proprio Brescia, nella semifinale dello scorso anno; la Germani però era una squadra diversa che poteva per esempio contare su Nazareth Mitrou-Long, che adesso per ironia della sorte veste la canotta di Milano e sarà un grande avversario. Non resta che scoprire come andranno le cose al PalaAlpitour di Torino…











