Diretta Milano Virtus Bologna/ Streaming video tv: il big-match! (Serie A, Basket)

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA: OLIMPIA CON TROPPE ASSENZE!

Milano Virtus Bologna, in diretta naturalmente dal Mediolanum Forum di Assago, si giocherà con palla a due alle ore 18.00 di questo pomeriggio, domenica 19 marzo 2023, perché sarà evidentemente l’appuntamento di cartello con la ventiduesima giornata di Serie A, il settimo turno del girone di ritorno del massimo campionato di basket. La storia è leggendaria, ma l’attualità non è da meno: basta un breve sguardo alla classifica per ricordare che la diretta di Milano Virtus Bologna sarà lo scontro diretto tra le due formazioni attualmente appaiate a quota 34 punti per un primo posto condiviso fra EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna.

Di conseguenza questo potrebbe essere un bivio nella corsa verso il primo posto finale in stagione regolare, che garantirà poi il fattore campo per tutta la durata dei playoff, eventuale finale compresa. In particolare l’occasione è preziosa per l’Olimpia, che ha espugnato Bologna all’andata con un netto 74-96 e naturalmente con una doppia vittoria si prenderebbe anche il vantaggio negli scontri diretti, decisivo in caso di arrivo a pari punti. Ecco allora che la posta in palio sarà davvero alta, come sempre per il “classico” del basket italiano, un motivo in più per scoprire con grande interesse che cosa ci dirà la diretta di Milano Virtus Bologna…

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milano Virtus Bologna sarà disponibile sul canale Nove, dal momento che sarà la partita trasmessa in chiaro in questa giornata della Serie A di basket. Tutti i match del campionato sono tuttavia forniti dalla piattaforma Eleven Sports: sarà quindi possibile anche la visione in diretta streaming video di Milano Virtus Bologna, potendo scegliere anche l’acquisto on demand, inoltre il servizio fa parte del pacchetto DAZN. Infine va detto che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore, entrambi aggiornati in tempo reale.

DIRETTA MILANO VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Milano Virtus Bologna, facciamo il punto sulle stagioni di EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna fino a questo momento, molto simili in Eurolega (pur con andamento differente) e di fatto identiche in campionato, almeno in termini di risultati, che ci parlano di un bilancio di diciassette vittorie e quattro sconfitte su ventuno partite giocate per entrambe le formazioni. Da notare che l’Olimpia finora ha giocato solamente nove partite in casa (più dodici in trasferta) e le ha vinte tutte, quindi il Forum potrebbe costituire il fattore decisivo nella volata per il primo posto.

La scorsa giornata ha visto per Milano una bellissima vittoria a Brindisi per 79-98 ma pure la Virtus Bologna arriva da un gran colpo in trasferta, grazie al successo per 68-83 a Venezia. Per gli emiliani il bilancio è più equilibrato fra casa e trasferta, perché ha perso due volte in casa (compresa la già citata andata con l’Olimpia), ma ha pure un fantastico 9-2 negli undici incontri disputati lontano da Bologna, per cui la Virtus cerca il colpo che sposterebbe gli equilibri in questa sfida eterna. Non serve aggiungere altro per trovare i motivi giusti per seguire con la massima attenzione la diretta di Milano Virtus Bologna…











