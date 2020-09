Diretta Brescia Milano/ Streaming video tv: l’Olimpia vede la Final Four (Supercoppa)

Brescia Milano, che sarà diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Beniamino Manuel Attard e Federico Brindisi, va in scena alle ore 20:45 di lunedì 7 settembre presso il PalaLeonessa: la partita è valida per la quarta giornata nel gruppo A della Supercoppa Italiana 2020 di basket. L’Olimpia ha ormai in mano il pass per la Final Four: avendo già giocato quattro partite, e dominandole tutte, basta una vittoria nelle ultime due per assicurarsi il primo obiettivo stagionale. La corazzata di Ettore Messina dunque naviga a pieno regime, e questa sera affronta una Germani che è rimasta di fatto l’unica squadra che potrebbe metterle i bastoni tra le ruote.

L’anno scorso Vincenzo Esposito aveva battuto il suo collega, ma pochi giorni fa ha perso il primo incrocio del 2019-2020 pur non affondando come capitato a Cantù e Varese; il progetto della Leonessa è buono ma probabilmente contro questa Olimpia, almeno per il momento, c’è poco da fare. Vediamo dunque quello che succederà nella diretta di Brescia Milano; aspettando che le due squadre calchino il parquet possiamo fare luce su alcuni degli aspetti principali legati a questa partita di Supercoppa.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sappiamo la diretta tv di Brescia Milano non viene trasmessa sulla nostra televisione: l’intero programma della Supercoppa Italiana 2020 di basket è affidato a Eurosport Player, la piattaforma alla quale bisogna essere abbonati e che, una volta diventati clienti, permetterà di seguire l’intero torneo in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete invece la sezione dedicata specificamente alla Supercoppa, con il calendario del torneo e le classifiche dei gironi.

DIRETTA BRESCIA MILANO: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Brescia Milano sarà interessante valutare se l’Olimpia riuscirà a vincere ancora in maniera netta: la squadra di Messina ha impressionato nelle prime tre uscite rifilando dai 30 ai 40 punti di scarto a Cantù (due volte) e Varese, confermando come il roster messo insieme nel corso dell’estate sia di un livello clamorosamente superiore.

Non sempre questo si traduce in trofei sollevati, ma è chiaro che aver firmato giocatori come Punter, Hines, Delaney e Datome innestandoli sulla base già esistente rende i meneghini una contender anche per l’Eurolega, che rimane una maledizione e il grande obiettivo. La Leonessa se vogliamo potrebbe correre per la finale scudetto:

Esposito ha tutte le armi a sua disposizione per centrare il traguardo, lo ha fatto vedere con spirito combattivo andando a vincere due partite sulla sirena contro Acqua San Bernardo e Openjobmetis. Adesso bisognerà provare ad avere la stessa intensità per 40 minuti e non solo a sprazzi, ma intanto la Germani si candida nuovamente ad essere una solida realtà di questo basket. Difficile che quanto visto finora possa bastare per avere ragione di Milano, ma intanto è l’unica squadra che non abbia subito una batosta dall’Armani in questa Supercoppa…

