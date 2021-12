Diretta Brescia Monza/ Streaming video tv: in campo le squadre più in forma (Serie B)

DIRETTA BRESCIA MONZA: STROPPA A CASA DI INZAGHI

Brescia Monza sarà diretta dall’arbitro Luca Pairetto della sezione AIA di Nichelino. La gara in programma domenica 5 dicembre alle ore 16:15 presso lo stadio Mario Rigamonti di Brescia, è valevole per la sedicesima giornata d’andata del campionato di Serie B, e sarà uno dei big match di questo turno. Il Brescia è reduce dalla vittoria di misura sul campo del Tardini di Parma, arrivata grazie al gol di Cistana, che ha fissato il punteggio sullo 0-1 finale. Grazie a questo risultato, la squadra allenata da Filippo Inzaghi è tornata in testa alla classifica, approfittando del pareggio casalingo del Pisa. Le rondinelle viaggiano spedite verso l’obiettivo promozione, infatti hanno vinto quattro delle ultime cinque partite disputate.

Il Monza arriva alla gara di Brescia, da una brillante prestazione, in cui ha battuto con un netto 4-1 il Cosenza. Dopo un inizio con il freno a mano tirato, la squadra guidata da Giovanni Stroppa, sembra aver trovato il giusto equilibrio. I brianzoli sono infatti riusciti a risalire la classifica, fino a raggiungere l’attuale quinto posto con 25 punti. Il Monza non perde dallo scorso 1 ottobre, in occasione del pesante 3-0 subito a Lecce, e nelle ultime cinque uscite di campionato ha conseguito tre vittorie e due pareggi. Sarà quindi una gara combattuta quella in programma al Mario Rigamonti, con i tre punti che valgono oro.

BRESCIA MONZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta tv della partita Brescia Monza sarà affidata all’emittente satellitare Sky Sport. Per poter seguire la gara bisogna essere abbonati al pacchetto Calcio. L’emittente, offre anche la possibilità di accedere al match in diretta streaming video attraverso l’applicazione Sky Go. In alternativa, la Serie B può essere seguita sulle piattaforme digitali DAZN ed Helbiz, le quali offrono la possibilità di accedere alla diretta streaming video attraverso le proprie applicazioni. Per visionare le gare, bisogna disporre di una connessione a internet e un dispositivo mobile: smartphone, tablet o PC, in alternativa una Smart TV.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI BRESCIA MONZA

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni di Brescia Monza, le quali disputeranno la sedicesima giornata del campionato di Serie B. L’allenatore della leonessa, Filippo Inzaghi, dovrebbe confermare l’undici vincente di Parma. Quindi modulo 4-3-1-2 con i seguenti undici, i quali dovrebbero comporre la formazione titolare del Brescia: Joronen; Mateju, Chancellor, Cistana, Pajac; Bertagnoli, van de Looi, Bisoli; Tramoni, Léris; Moreo.

In casa Monza, l’allenatore dei lombardi, Giovanni Stroppa dovrebbe rispondere disponendo la sua squadra con lo schema 3-5-2. Questa la probabile formazione titolare del Monza, che dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nella trasferta di Brescia: Di Gregorio; Donati, Marrone, Caldirola; Pedro Pereira, Colpani, Barberis, Mazzitelli, D’Alessandro; Vignato, Mota Carvalho.

QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a vedere le quote per le scommesse della partita Brescia Monza di Serie B, proposte dall’agenzia Snai. Sembrano favoriti i padroni di casa, infatti la vittoria del Brescia, abbinata al segno 1 è quotata 2.20. Da non escludere un eventuale pareggio, con il segno X proposto a 3.20. Sembra meno probabile la vittoria esterna del Monza, la quale associata al segno 2 è quotata 3.35.



