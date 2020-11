Diretta Brescia Mornar Bar/ Streaming video tv: Leonessa appesa a un filo (Eurocup)

DIRETTA BRESCIA MORNAR BAR: LEONESSA APPESA A UN FILO

Brescia Mornar Bar, che sarà diretta dagli arbitri Miguel Angel Perez, Sergio Silva e Mykola Ambrosov, si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 18 novembre: siamo al PalaLeonessa per l’ottava giornata nel gruppo B di basket Eurocup 2020-2021. Tecnicamente il terzultimo turno, ma ci sono parecchie partite che vanno ancora recuperate: alla Germani per esempio manca quella contro il Buducnost che ne ha disputate due in meno, con il pieno di gare ci sono solo sei squadre – esattamente la metà – e dunque la situazione resta ancora in divenire. Certo è che alla Leonessa servirà un mezzo miracolo per qualificarsi alla Top 16: la sconfitta incassata contro Ulm ha lasciato la squadra di Vincenzo Esposito all’ultimo posto in classifica, con tre gare di distanza dai tedeschi (vista la doppia sfida diretta a sfavore, per differenza canestri) e un -19 nei confronti dell’avversaria di oggi con il quale si riparte. Anche girando questa differenza canestri la situazione di Brescia resterebbe appesa a un filo, perché gli incroci di calendario le giocano contro; vedremo allora quello che succederà nella diretta di Brescia Mornar Bar, nel frattempo possiamo metterci comodi e iniziare ad analizzare alcune delle tematiche relative alla partita.

BRESCIA MORNAR BAR IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Mornar Bar non sarà una di quelle disponibili sui canali della nostra televisione: per assistere alla partita di Eurocup dovrete quindi sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma Eurosport Player che fornisce tutte le gare in diretta streaming video. Appuntamento classico come ormai sappiamo, così come quello sul sito ufficiale www.eurocupbasketball.com che potrete consultare liberamente, trovandovi tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori sul parquet, le classifiche dei gironi e i contenuti multimediali.

BRESCIA MORNAR BAR: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Brescia Mornar Bar è delicatissima per la Germani, che forse a questo punto ha già abbandonato le speranze di ripetere quella Top 16 che era arrivata l’anno scorso: tecnicamente e aritmeticamente ci sono tutte, ma sostanzialmente bisognerebbe raccogliere il 100% di vittorie da qui alla fine del primo turno di Eurocup e nemmeno così è detto che sarebbe centrato l’obiettivo. Abbiamo detto più volte che anche in campionato il passo dei lombardi è negativo: la stagione insomma non è partita benissimo e, in questo momento, Vincenzo Esposito sembra volersi concentrare sul campionato. Vero è anche che la situazione globale, ovvero le tante partite rinviate che rendono sempre più complicato organizzare i recuperi, ha portato a pensare che si possa attuare il congelamento delle retrocessioni dalla Serie A1: sarebbe certamente un pensiero in meno per Brescia che però, qualora il campionato dovesse regolarmente continuare, aspira a prendersi un posto ai playoff e, anche dovesse avere la certezza di non finire in A2, sarebbe delusa se rimanesse fuori dalle prime otto. L’Eurocup viene dunque utilizzata per fare più che altro degli esperimenti: in un certo senso stanno dando i loro frutti se pensiamo all’ottima prova che Giordano Bortolani ha avuto alla Ratiopharm Arena, per proseguire la corsa bisognerà però fare molto di più…

