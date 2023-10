DIRETTA/ Brescia Napoli video streaming tv: i tre tenori della GeVi (basket A1, 15 ottobre 2023)

DIRETTA BRESCIA NAPOLI: I TRE TENORI

Inizia tra poco la diretta di Brescia Napoli, quindi possiamo concentrarci su quelli che al momento sono i tre tenori di una GeVi partita fortissimo in questo campionato. Michal Sokolowski, visto a Treviso in una squadra che puntava alla salvezza, Tariq Owens che in estate ha lasciato Varese dopo un’ottima stagione, Tomislav Zubcic che l’anno scorso ha giocato la Eurocup con i London Lions: questi tre elementi hanno già preso per mano Napoli e le statistiche messe insieme lo confermano. Sokolowski viaggia a 19,5 punti di media tirando con il 62,5% da 2 e un clamoroso 69,2% dall’arco; Owens ha 12,5 punti, 8,5 rimbalzi e 1,5 stoppate per gara; Zubcic segna 18,5 punti e percentuali irreali, 72,7% e 55,6% rispettivamente.

Ci sarebbe anche Jacob Pullen, 13,5 punti ad allacciata di scarpe; dalla panchina si alzano poi Alessandro Lever e Kyle Jaworski che hanno 9,5 punti a testa. Napoli però va, al momento, dove la conducono i tre tenori: un terzetto che agli ordini di Igor Milicic sta facendo benissimo, con la sensazione che un calo nelle loro prestazioni complicherebbe non di poco il cammino di una GeVi che in questo momento può davvero sognare di andare a prendersi i playoff, per quanto sia prematuro dirlo dopo due giornate di Serie A1. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BRESCIA NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Napoli sarà fornita da DMAX, dunque appuntamento in chiaro per tutti per questa partita, il canale è infatti disponibile al numero 52 del vostro telecomando. L’altro modo per assistere a questo match di basket sarà quello di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma DAZN che ha acquistato i diritti per trasmettere l’intera programmazione del campionato, chiaramente con visione in diretta streaming video. Da ricordare che su www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili su questo match e sulla Serie A1, tabellino play-by-play e boxscore statistico ma anche appunto il calendario del torneo e la classifica.

BRESCIA NAPOLI: PER IL PRIMATO!

Brescia Napoli verrà diretta dagli arbitri Tolga Sahin, Denny Borgioni e Andrea Valzani: alle ore 17:00 di domenica 15 ottobre si gioca per la terza giornata nel campionato di basket Serie A1 2023-2024, ed è una sfida per continuare a punteggio pieno in classifica. La Germani è ripartita forte: dopo aver battuto Pesaro in volata ha dominato al PalaVerde contro Treviso, una vittoria roboante che ha confermato quanto di buono questo roster, modificato il giusto, possa fare in una stagione in cui ovviamente ci sarà anche da difendere la Coppa Italia vinta a febbraio, in caso di qualificazione.

Napoli invece si è rivelata da subito come straordinaria sorpresa: non sono tanto le due vittorie iniziali, quanto il nome delle avversarie contro cui sono arrivate. Parliamo infatti di Sassari e Milano: insomma, la GeVi non si aspettava certamente un tale avvio ma adesso deve rimanere con i piedi per terra, perché l’obiettivo resta comunque la salvezza. Tra poco prenderà il via la diretta di Brescia Napoli, noi possiamo fare qualche rapido excursus attraverso i temi principali che potrebbero emergere da quella che in questo momento non possiamo che definire partita di cartello.

DIRETTA BRESCIA NAPOLI: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Brescia Napoli ci consegna un incrocio tra due squadre che come detto sono partite benissimo: ce lo aspettavamo dalla Leonessa, che sostanzialmente ha confermato i suoi big ma anche coach Alessandro Magro, dunque sta sviluppando un progetto già impreziosito dalla Coppa Italia e ha anche scelto di concentrarsi esclusivamente sul campionato, avendo rinunciato a partecipare nuovamente alla Eurocup. Le prime due vittorie sono state molto brillanti, adesso chiaramente si tratta di non perdere le misure e proseguire a fare un torneo di alta classifica.

Napoli ha stupito tutti: allenatore nuovo e straniero (Igor Milicic) alla prima esperienza in Italia, roster rivoluzionato ma con prese di assoluto valore, due vittorie di lusso che al momento ci hanno detto che la GeVi si sta reggendo su un terzetto abbastanza determinante (Tomislav Zubcic, Tariq Owens e Michal Sokolowski) e che forse è troppo legata alle lune di questi elementi. Se però il campionato di Serie A1 inizia battendo Sassari e Milano c’è davvero molto poco da dire; anche qui, si valuterà poi in seguito se questa Napoli potrà davvero ambire alle Final Eight e un posto nei playoff.











