Diretta Brescia Napoli/ Streaming video e tv: Gattuso cerca conferme (Serie A)

Brescia Napoli, che sarà diretta dal signor Daniele Orsato, venerdì 21 febbraio 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio Rigamonti di Brescia, sarà una sfida valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Rondinelle alle strette dopo l’ultima sconfitta contro la Juventus, un match da calendario proibitivo ma che ha allungato la serie di partite senza vittorie che dura dallo scorso 14 dicembre, dall’impegno casalingo contro il Lecce. Risulta invece in ripresa il Napoli che dopo il colpaccio di Cagliari ha ottenuto la quinta vittoria nelle ultime 6 partite ufficiali tra campionato e Coppa Italia, pur con l’intermezzo del ko contro il Lecce in casa. L’Europa League si è avvicinata a 2 punti di distanza per i partenopei, mentre il Brescia vede invece al momento la salvezza distante 7 punti. All’andata il Napoli ha battuto 2-1 il Brescia con i gol di Mertens e Manolas, mentre il Brescia non batte in casa i partenopei da quando entrambe le squadre militavano nel campionato di Serie B, 3-1 per le Rondinelle il risultato nel precedente del 6 gennaio 2000.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Napoli si potrà seguire in esclusiva sul satellite: tutti gli abbonati Sky potranno infatti collegarsi al canale numero 202, ovvero Sky Sport Serie A, con la possibilità di seguire anche in diretta streaming video via internet l’incontro. Questo sarà possibile collegandosi tramite pc al sito skygo.sky.it, oppure con l’applicazione SkyGo tramite smart tv o dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA NAPOLI

Le probabili formazioni di Brescia Napoli che dovrebbero essere schierate dal 1′ dai due allenatori nella sfida in programma venerdì 21 febbraio 2020 alle ore 20.45 presso lo stadio Rigamonti di Brescia. Il Brescia allenato dall’uruguaiano Lopez sceglierà il 4-3-1-2 come modulo di partenza con questa formazione schierata in campo: Alfonso, Sabelli, Chancellor, Mateju, Martella, Bisoli, Dessena, Bjarnason, Zmrhal. Risponderà il Napoli guidato in panchina da Gattuso disposto con un 4-3-3 con questi uomini in campo: Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Ruiz, Zielinski, Demme, Callejon, Mertens, Insigne.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Queste le quote proposte dall’agenzie di scommesse Snai per chi vorrà puntare sul match tra Brescia e Napoli. La vittoria della formazione di casa viene offerta a una quota di 5.50, mentre l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 4.25 e la vittoria in trasferta viene quotata a 1.55. Per chi scommetterà sul numero di gol realizzato nel complesso dalle due formazioni nel corso dell’incontro, la quota per l’over 2.5 viene fissata a 1.60, la quota per l’under 2.5 viene invece proposta a 2.25.



