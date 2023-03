Diretta Brescia Olimpia Lubiana/ Streaming video tv: missione 6° posto (Eurocup)

DIRETTA BRESCIA OLIMPIA LUBIANA: PER PIAZZARSI IN CLASSIFICA!

Brescia Olimpia Lubiana, che si gioca in diretta dal PalaLeonessa alle ore 20:30 di martedì 21 marzo, va in scena per la 17^ giornata nel gruppo A di basket Eurocup 2022-2023. In questo girone è tutto già deciso: abbiamo le otto qualificate agli ottavi e di queste fa parte anche la Germani, che pure ha perso contro il Lietkabelis (in casa) nell’ultimo turno ma è scesa sul parquet del PalaLeonessa sapendo già di aver centrato l’obiettivo, in virtù della sconfitta che il Cluj-Napoca nono in classifica aveva già subito in precedenza.

Adesso Brescia vuole migliorare la sua posizione nella griglia dell’eliminazione diretta, ma potrà farlo solo marginalmente: attualmente settima, potrebbe arrivare sesta scavalcando Bourg en Bresse ma non si muoverà più in alto, il che significa che al netto dell’avversaria, che sarà comunque tosta, giocherà fuori casa l’ottavo di finale. Peccato, ma le possibilità di fare strada ci sono lo stesso; ora vedremo come andranno le cose nella diretta di Brescia Olimpia Lubiana, aspettandone la palla a due facciamo qualche considerazione sui temi principali.

DIRETTA BRESCIA OLIMPIA LUBIANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Olimpia Lubiana sarà trasmessa su Sky Sport Uno: l’appuntamento dunque è riservato agli abbonati alla televisione satellitare (canale 201 del decoder) come per tutte le partite delle squadre italiane in Eurolega, e come sempre ci sarà la possibilità di seguire il match anche in diretta streaming video, attivando senza costi aggiuntivi l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale del torneo, euroleaguebasketball.net/euroleague, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA BRESCIA OLIMPIA LUBIANA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Brescia Olimpia Lubiana ci dirà dunque, aspettando l’ultima giornata del girone, in quale posizione la Germani chiuderà in classifica: al massimo arriverà un record al 50% per una squadra che ha comunque fatto il suo, sfruttando anche un raggruppamento non certo impossibile nel quale Bourg en Bresse è stata in testa a lungo prima di crollare, e che ora vede in vetta il Prometey che è certamente squadra di qualità ma non irresistibile. Il percorso di Brescia è stato buono, e attenzione perché l’eliminazione diretta può esaltare questa squadra.

Basti pensare a come sono andate le cose in Coppa Italia, dove la Leonessa è arrivata con una striscia di sei sconfitte in campionato ma ha comunque portato a casa il trofeo (battendo Milano, Pesaro e Virtus Bologna), in Eurocup chiaramente il livello della competizione e dell’intensità può essere diverso e potrebbero appunto esserci trasferte da affrontare in gara secca (certamente la prima), cosa questa che aumenterà il grado di difficoltà. Tuttavia, staremo a vedere quello che succederà questa sera…











