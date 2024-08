DIRETTA PARMA PALERMO (RISULTATO 0-0): FASE INIZIALE DEL MATCH

In Emilia-Romagna la partita tra Parma e Palermo è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti allenati da mister Dionisi partono bene affacciandosi in zona offensiva con un paio di spunti poco concreti di Ranocchia, ispirato da Di Francesco, e Brunori, su suggerimento di Insigne, al 6′. I padroni di casa guidati dal tecnico Pecchia rispondono al 9′ con un tiraccio alto di Mihaila.

Ecco le formazioni ufficiali: PARMA (4-2-3-1) – Chichizola; Coulibaly, Osorio, Balogh, Valeri; Estevez, Cyprien; Man, Sohm, Mihaila; Bonny. A disp.: Suzuki, Corvi, Valenti, Delprato, Hainaut, Partipilo, Camara, Circati, Haj, Kowalski, Mikolajewski. All.: Fabio Pecchia. PALERMO (4-3-3) – Gomis; Diakité, Nikolaou, Nedelcearu, Lund; Ranocchia, Blin, Gomes; Insigne, Brunori, Di Francesco. A disp.: Desplanches, Nespola, Graves, Di Mariano, Vasic, Appuah, Henry, Buttaro, Pierozzi, Peda, Saric, Ceccaroni. All.: Alessio Dionisi. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

PARMA PALERMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Se volete vedere l’incontro tra Parma Palermo basterà collegarvi su Italia 1 alle ore 18:30 do domenica 11 agosto. Mediaset, come vi abbiamo ribadito a più riprese, ha i diritti in esclusiva di tutte le partite della coppa nazionale.

Naturalmente ci sarà la possibilità di vedere la gara in streaming attraverso l’app Infinty ovvero quella di riferimento per Mediaset. Potrete seguirla dunque su smartphone, tablet e computer.

SI COMINCIA!

Siamo arrivati alla diretta Parma Palermo per il primo turno di Coppa Italia. L’anno scorso nel campionato di Serie B era finita con un doppio pareggio: entusiasmante quello del Tardini a inizio dicembre, un pirotecnico 3-3 con clamorosa rimonta emiliana tra i 91’ e il 95’, i gol di Valentin Mihaila e Gabriel Charpentier avevano impattato la rete di Jacopo Segre firmata al minuto 85, in precedenza una doppietta di Matteo Brunori aveva lanciato il Palermo nei primi 18 minuti e il Parma aveva accorciato le distanze con Nahuel Estevez. Nel torneo precedente una vittoria a testa per parte: il Parma si era imposto al Tardini con i gol di Adrian Benedyczak e Woyo Coulibaly, per i rosanero rete di Edoardo Soleri.

L’ultima volta in cui il Palermo ha violato il campo del Parma è addirittura nel settembre 1964: anche in quel caso era il campionato di Serie B e la rete decisiva l’aveva segnata Gaetano Troja, dunque la tradizione siciliana al Tardini è decisamente negativa. Adesso però è arrivato il momento in cui scopriremo come andranno le cose nel primo turno di Coppa Italia che, visto anche il periodo, potrebbe riservare qualche sorpresa, quindi mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare siano i giocatori in campo perché finalmente la diretta di Parma Palermo sta per cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DPARMA PALERMO: COMINCIA LA STAGIONE

Una partita dal sapore di Serie A, anche se nella massima serie ci sono solo gli emiliani. Stiamo parlando della diretta Parma Palermo che si giocano i 32esimi di finale di Coppa Italia. Andiamo ad analizzare ora il precampionato delle due formazioni.

I crociati, anche se con due sconfitte con Lugano e Heidenheim, hanno fatto vedere delle ottime prestazioni soprattutto contro Galatasaray, vittoria 2-0 a Linz, e soprattutto il 4-1 con l’Atalanta con i gol di Man (doppietta), Benny e Partipilo.

Anche il Palermo può ritenersi soddisfatto dalle amichevoli che abbiamo visto fin qui, con vittorie contro squadre di livello come il Monza e il Leicester, entrambe per 1-0. A parte questo, probabilmente quest’anno i rosanero possono davvero puntare alla promozione in A.

Detto ciò, ora c’è da pensare alla Coppa Italia e le due squadre sicuramente vorranno fare bene. In particolar modo il Palermo che l’anno scorso uscì addirittura ai 64esimi contro il Cagliari mentre il Parma è riuscito a dar battaglia alla Fiorentina agli ottavi, perdendo ai rigori dopo essere stato in vantaggio 2-0 dopo il 23′.

PARMA PALERMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ora a vedere le probabili formazioni Parma Palermo. I ragazzi di Pecchia scenderanno in campo con il 4-2-3-1 con il giapponese Suzuki in porta e il quratetto Coulibaly, Delprato, Circati e Valeri in difesa. In mediana Cyprien ed Estevez daranno una mano ad equilibrare la trequarti offensiva composta da Man, Sohm e Mihaila. In attacco Bonny punta centrale.

Il Palermo invece opterà con l’assetto tattico 4-3-3. Tra i pali presente Gomis, Diakité e Lund terzini con Nedelcearu e Nicola al centro. Saric e Ranocchia saranno le due mezzali mentre Blind dal Lecce agirà in mediana. Roberto Insigne e Di Francesco supporteranno Brunori.

PARMA PALERMO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Se volete scommettere sull’incontro Parma Palermo le quote saranno fondamentali per farvi un’idea. La favorita è senza dubbio il Parma, data sotto il 2 (1.90). La X del pareggio è offerto a 3.40 con il 2 fisso a 4.10.

L’Over 2.5 è quotato praticamente quanto l’Under, rispettivamente 1.98 e 1.88. Leggermente più ampio il gap invece tra Gol (1.80) e No Gol (1.95)