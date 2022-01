Diretta Brescia Pesaro/ Streaming video tv: due squadre in salute! (basket A1)

DIRETTA BRESCIA PESARO: SGUARDO SUI PLAYOFF!

Brescia Pesaro, in diretta dal PalaLeonessa alle ore 20:30 di giovedì 20 gennaio, si gioca per il recupero della 15^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022: sfida con vista sui playoff o comunque la Final Eight di Coppa Italia, tra due squadre che sono assolutamente tra le più in forma del campionato. Nel suo ultimo impegno la Germani ha schiantato Brindisi, mostrando la qualità dei suoi esterni e proseguendo una striscia che l’ha incredibilmente portata tra le prime otto della classifica, situazione totalmente diversa rispetto all’inizio di stagione.

La Vuelle comunque non è stata da meno, anzi: Luca Banchi è diventato il secondo allenatore a battere Milano in questo campionato, e così ha confermato di aver preso il ritmo giusto per condurre questa squadra a una salvezza agevole e magari anche alla post season. Dunque, la diretta di Brescia Pesaro vedrà una di fronte all’altra due squadre che stanno bene, e che nonostante il Covid e l’inattività vogliono continuare in questo modo; noi come al solito ci prendiamo ora un momento per analizzare i temi principali legati alla partita…

DIRETTA BRESCIA PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Pesaro non è una di quelle che per questa giornata di campionato saranno trasmesse sui canali della nostra televisione. Da quest’anno sappiamo comunque che il broadcaster ufficiale della Lega è Discovery Plus, e dunque gli abbonati a questa piattaforma (a pagamento) potranno seguire questa e le altre sfide di basket Serie A1 in diretta streaming video. Per le altre informazioni utili, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale, si potrà consultare liberamente il sito www.legabasket.it.

DIRETTA BRESCIA PESARO: RISULTATI E CONTESTO

Ci avviciniamo allora a Brescia Pesaro: la Leonessa ha fatto un passo evidente, lo testimonia non soltanto una classifica adesso decisamente buona ma anche il fatto che le ultime due vittorie siano arrivate in maniera quasi dominante, al netto delle difficoltà attuali di Brindisi e la discontinuità che Treviso continua a mostrare. Le due nette affermazioni ci hanno invece raccontato di una Brescia che sembra finalmente aver trovato la sua strada, e certamente non va dimenticato che nelle stagioni recenti la Germani ha saputo anche volare in finale di Coppa Italia e in semifinale playoff, a conferma di quanto si lavori bene in questa società.

Pesaro invece ha ritrovato le sensazioni dello scorso anno: stagione iniziata male e con tanti punti di domanda, le dimissioni di Aza Petrovic sembravano aver aperto il vaso di Pandora e invece con Banchi le cose sono migliorate, la vittoria contro Milano (per di più in overtime, tenendo botta in ogni singolo momento) è l’ennesima dimostrazione di un roster che è stato costruito per prendersi i playoff e che continuando di questo passo può certamente timbrare l’obiettivo, anche se la concorrenza è serrata e c’è il rischio che finisca come l’anno scorso. Intanto, vedremo come andrà l’imminente partita del PalaLeonessa…



