Diretta Virtus Bologna Brescia/ Streaming video tv: ecco la finale! (Supercoppa basket 2023, 24 settembre)

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BRESCIA: FINALE DI SUPERCOPPA!

Virtus Bologna Brescia, in diretta dal PalaLeonessa alle ore 18:00 di domenica 24 settembre, è la finale di Supercoppa basket 2023. Si assegna oggi il primo trofeo della stagione: abbiamo assistito ieri alle due semifinali che ci hanno consegnato questa sfida interessante, tra le altre cose la riedizione della finale dell’ultima Coppa Italia. La Virtus Bologna si è presa il primo match contro Milano, vincendolo sui dettagli con un Tornike Shengelia già leader; adesso le V nere possono andare a prendersi quella che sarebbe la terza Supercoppa consecutiva.

Brescia invece arriva alla prima finale di sempre, in questa competizione: è stata netta la vittoria contro Tortona, che almeno sulla carta partiva con i favori del pronostico, una bella dimostrazione di forza per i ragazzi di Alessandro Magro che adesso sperano di replicare il risultato dello scorso febbraio per centrare la doppietta. Aspettiamo che la diretta di Virtus Bologna Brescia prenda il via; nel frattempo possiamo provare a fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che emergeranno dalla finale di Supercoppa basket 2023.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Virtus Bologna Brescia sarà in chiaro: addirittura doppio appuntamento con la finale di Supercoppa basket 2023, che sarà trasmessa sia su Nove che su DMAX (quest’ultimo canale è al numero 52 del vostro televisore), ma poi va anche ricordata l’opzione Eurosport per gli abbonati alla televisione satellitare, al numero 210 del decoder. Naturalmente come sempre sarà attiva anche la diretta streaming video: la partita infatti viene fornita anche da DAZN, che da qualche tempo ha acquisito il pacchetto di Eurosport, e dunque potrà essere seguita anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA VIRTUS BOLOGNA BRESCIA: SITUAZIONE E CONTESTO

Avremo dunque tra poco la diretta di Virtus Bologna Brescia: la finale di Supercoppa basket 2023 viene giocata in casa dalla Germani che ospita la competizione, ma è chiaro che la vera squadra favorita sia la Segafredo che, come detto, ha già messo in bacheca le due edizioni precedenti e potrebbe fare un ottimo tris. Luca Banchi ha già ottenuto la vittoria all’esordio come allenatore, dopo l’esonero di Sergio Scariolo; la sua Virtus Bologna è parsa già in palla e soprattutto coesa, senza un vero e proprio trascinatore per punti segnati ma con un gruppo che può fare paura.

Brescia ha vinto la sua semifinale grazie a un primo quarto da 23-8 con cui ha annichilito Tortona; ottime le prestazioni di Amedeo Della Valle e CJ Massinburg e doppia cifra anche per Miro Bilan, un giocatore che – come già visto a Sassari – può spostare gli equilibri sotto canestro ma anche grazie alla sua capacità di aprire il campo. Tra poco saremo sul parquet del PalaLeonessa per la finale di Supercoppa basket 2023, sarà davvero interessante scoprire chi riuscirà a vincere e mettere così il primo trofeo stagionale in bacheca.











