DIRETTA BRESCIA PESARO/ Video streaming tv: ecco le due storie in Coppa Italia

Nel parlare della diretta di Brescia Pesaro possiamo ovviamente ricordare quale sia la storia di queste due squadre in Coppa Italia. La Vuelle ha vinto due volte il trofeo, ma mai con la formula della Final Eight: il primo titolo è del 1985 e il secondo del 1992, battendo in finale, rispettivamente, Varese (in due gare) e Treviso. Ci sono poi cinque finali perse: naturalmente ricordiamo bene quella di due anni fa contro Milano, mentre nel 2004 Pesaro aveva raggiunto l’ultimo atto nella Final Eight ma questa volta era stata battuta dalla Benetton.

Per quanto riguarda Brescia, la sua storia in Coppa Italia è molto più recente visto che la promozione in Serie A1 è avvenuta nel 2016: solo due anni più tardi la Germani è arrivata in finale con Andrea Diana come allenatore, eravamo al Nelson Mandela Forum di Firenze e l’avversaria era Torino, che viveva una stagione iniziata benissimo ma poi diventata turbolenta. Paolo Galbiati, giovane coach promosso in panchina, aveva vinto la Final Eight: oggi è assistente di Matt Brase a Varese e Brescia avrebbe potuto incrociarlo in semifinale, ma Pesaro ha avuto altre idee. Poco importa alla Leonessa, che come la Vuelle vuole semplicemente l’accesso alla finale di Coppa Italia… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA BRESCIA PESARO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Le informazioni sulla diretta tv di Brescia Pesaro sono quelle che riguardano anche l’altra semifinale e la finale di domani: le tre partite infatti saranno fornite da Nove, Eurosport 2 e Eleven Sports. Nel primo caso appuntamento in chiaro al relativo numero del digitale terrestre; nel secondo l’accesso sarà riservato ai soli abbonati alla televisione satellitare (numero 211 del decoder), nel terzo invece la visione del match sarà in diretta streaming video, ricordando che da poco Eleven fa parte del pacchetto DAZN e dunque sarà fruibile dai suoi clienti. Possiamo poi dire che, come di consueto, sul sito www.legabasket.it – all’apposita sezione dedicata alla Coppa Italia – troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore dei match, aggiornati in tempo reale.

SEMIFINALE INEDITA!

Brescia Pesaro è in diretta dal Pala Alpitour di Torino, alle ore 20:45 di sabato 18 febbraio: è la seconda semifinale di Coppa Italia 2022-2023, una sfida inedita e a sorpresa in una Final Eight che ci ha già consegnato l’eliminazione della testa di serie numero 1. Milano, bicampione uscente, è stata battuta da Brescia: grande colpo per la Germani che ha girato la partita con un grande secondo quarto e poi ha resistito alla rimonta dell’Olimpia, prendendosi una semifinale meritata e che adesso rappresenta una grande occasione per andare all’ultimo atto del torneo.

Pesaro è stata brava a battere Varese: partita fortissimo, la Vuelle ha tenuto botta sui vari tentativi di recupero della Openjobmetis e, nonostante una condizione non ottimale, ha vinto con la linfa vitale del veterano Carlos Delfino (40 anni) capace di 12 punti e 6 rimbalzi. Adesso anche per coach Jasmin Repesa le possibilità sono ampie: per i marchigiani sarebbe la seconda finale in tre anni e vedremo cosa succederà tra poco al Pala Alpitour. Aspettando che la diretta di Brescia Pesaro prenda il via, facciamo qualche rapida incursione nei temi principali della partita.

DIRETTA BRESCIA PESARO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Brescia Pesaro, almeno a bocce ferme e prima che si giochi, ci dice esattamente cosa sia la Coppa Italia: la Leonessa è arrivata a questa Final Eight con risultati pessimi, sei sconfitte consecutive in campionato che l’hanno avvicinata pericolosamente alla zona retrocessione. Poi, in 40 minuti, la squadra di Alessandro Magro ha ritrovato motivazioni e fluidità del gioco: contro una corazzata come Milano, che negli ultimi due anni ha lasciato le briciole agli avversari in Coppa Italia, ha vinto una partita difficile e iniziata non bene, sapendo appunto gestire il vantaggio e il finale punto a punto.

Una grande prova di maturità per Brescia, che adesso non deve cadere nella tentazione di pensare che l’ostacolo maggiore sia stato superato: Pesaro infatti si è dimostrata squadra vera, la partita contro Varese era tutt’altro che semplice ma un grande attacco come quello della Openjobmetis (il migliore della Serie A1) è stato tenuto a 80 punti e la Vuelle è stata davvero brava nell’evitare che la rimonta prealpina si trasformasse in una mareggiata che spesso i ragazzi di Matt Brase sono stati capaci di compiere. Adesso chi vincerà nella diretta di Brescia Pesaro andrà a giocarsi la finale di Coppa Italia e potrebbe sollevare un trofeo: niente male davvero, per la Germani sarebbe storia mentre la Vuelle tornerebbe in qualche modo ai suoi antichi splendori…











