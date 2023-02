Diretta Pesaro Varese/ Streaming video tv: un quarto di finale nobile! (Coppa Italia)

DIRETTA PESARO VARESE: UNA SFIDA VINTAGE!

Pesaro Varese, che sarà diretta dagli arbitri Manuel Mazzoni, Denny Borgioni e Edoardo Gonella, si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 15 febbraio presso il Pala Alpitour di Torino: siamo arrivati al secondo quarto di finale nella Coppa Italia 2022-2023 di basket, e il match di questa sera ha un deciso sapore vintage perché stiamo parlando di due squadre che ormai tanti anni fa erano corazzate della nostra pallacanestro (e non solo della nostra) ma poi hanno vissuto periodi difficili conoscendo anche retrocessioni e lenti tentativi di risalire la corrente, culminati almeno oggi in una qualificazione congiunta alla Final Eight e una sfida diretta.

La partita di campionato, che ha vinto la Vuelle Pesaro, ci aveva emozionato e ci ha raccontato soprattutto di quale sia il livello delle due compagini: certamente delle outsider nell’attuale Serie A1, ma due ottime realtà in crescita e che sanno divertire e convincere sul piano dei risultati, pronte anche in questa Coppa Italia a sovvertire il pronostico. Quale delle due andrà in semifinale nella diretta di Pesaro Varese? Lo scopriremo tra qualche ora, nel frattempo possiamo provare a tracciare alcuni dei temi principali che ci potrebbero accompagnare all’interno della partita valida per i quarti di finale della competizione.

DIRETTA PESARO VARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Le informazioni sulla diretta tv di Pesaro Varese sono quelle che riguardano ogni singola partita della Coppa Italia di basket: l’intero programma della Final Eight sarà infatti fornito da DMAX, Eurosport 2 e Eleven Sports. Nel primo caso appuntamento in chiaro al numero 52 del digitale terrestre; nel secondo l’accesso sarà riservato ai soli abbonati alla televisione satellitare (numero 211 del decoder), nel terzo invece la visione del match sarà in diretta streaming video, ricordando che da poco Eleven fa parte del pacchetto DAZN e dunque sarà fruibile dai suoi clienti. Possiamo poi dire che, come di consueto, sul sito www.legabasket.it – all’apposita sezione dedicata alla Coppa Italia – troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore dei match, aggiornati in tempo reale.

DIRETTA PESARO VARESE: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Pesaro Varese ci ha fatto compagnia un mese fa in campionato: alto punteggio e vittoria casalinga della Vuelle, che nelle ultime due stagioni ha avuto un cammino che possiamo considerare curioso. Nel 2020-2021, con Jasmin Repesa allenatore, qualificazione alla Coppa Italia e grande finale raggiunta – poi persa nettamente contro Milano – per poi mancare i playoff, mentre l’anno seguente Aza Petrovic è stato presto esonerato in favore di Luca Banchi che alla Final Eight (che sarebbe stata casalinga) non ci è andato, ma poi ha rimontato e ha saputo centrare la post season, un risultato che mancava da tempo e che ha fatto fare un bel salto di entusiasmo.

Oggi Pesaro ha di nuovo Repesa come coach e sta veramente tenendo un ottimo passo, perché si è issata al quarto posto prendendo un po’ di margine sulle rivali; una di queste è Varese, che si presenta alla Final Eight di Torino con il miglior attacco della Serie A1 (Pesaro ha il secondo) e un gioco spumeggiante grazie ai dettami che Matt Brase ha avuto modo di apprendere fare suoi nel corso dell’esperienza come assistant coach in NBA. Ci aspettiamo una partita bella, forse anche la più divertente nei quarti di finale di Coppa Italia: è quasi un peccato che sia solo una delle due squadre a poter procedere verso la semifinale del torneo, a noi ovviamente non resta che appellarci al parquet per scoprire quale sarà.











